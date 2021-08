Entre résignation, refus et incompréhension, les restaurateurs et les cafetiers corses se préparent au passe sanitaire

À Bastia, dans plusieurs établissements on attend lundi pour voir. « Nous le mettrons en place car nous sommes bien obligés mais l’organisation n’a pas encore été définie » avouent les serveurs de plusieurs établissements. Il n’y a pas le feu aux poudres, surtout qu’Même son de cloche à Ajaccio où plusieurs problématiques sont soulevées par François Canazzi, un des propriétaires du café Napoléon situé sur le cours : « pour la restauration pure ce n’est pas compliqué à mettre en place mais pour le café c’est autre chose. Les gens n’ont pas forcément beaucoup de temps, ils s’assoient, sont rejoints par d’autres personnes, repartent. Ça va être beaucoup plus compliqué à contrôler et ça nécessiterait d’embaucher des gens rien que pour ça ». Pour lui, on se trompe en missionnant les professionnels,« Il aurait fallu demander aux gens de s’identifier eux-mêmes avec une borne, une sorte de système d’autocontrôles. Nous demander à nous, encore une fois, de prendre en charge la responsabilité du passe sanitaire, ce n’est pas notre métier, on aurait pu plutôt responsabiliser les gens » explique François Canazzi.Sur le vieux-port de Bastia, au restaurant le Colomba, une trame a plus ou moins été définie. « Nous aurons un référent au bar et un référent en salle qui seront chargés de contrôler les passes et tout se fera à l’entrée avant que les clients ne s’assoient » explique Jean-Charles Ienco, le propriétaire.Mais ce qui inquiète Jean-Charles Ienco ne vient pas de son équipe.