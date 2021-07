Bastia : première séance de cinéma avec le pass sanitaire et premiers clients recalés

« Je commence à flipper » Daniel Benedettini, propriétaire du cinéma le Régent

Le Régent dispose de trois salles : une grande de 200 places et deux petites de 39 et 67 places. Pour que « tout le monde puisse accéder à la culture », Daniel Benedettini a fait le choix de sacrifier 17 places dans la deuxième plus grande salle pour rester sous la jauge de 50 personnes. Tous les films projetés dans ces deux salles pourront donc être regardés sans pass sanitaire, mais avec un masque obligatoire. La mesure séduit. Un client vient déjà réserver sa place pour le lendemain : « une entrée pour Kaamelott mais pour la séance sans pass sanitaire s’il-te-plait » et 35 autres ont réservé pour le soir même.La veille, ils étaient 200 à avoir participé à l’avant-première du film d’Alexandre Astier. Une salle bondée pour la dernière sans pass sanitaire. Ce 21 juillet la séance de 14 heures n’aura attiré que … 13 personnes. « Je commence à flipper » avoue Daniel Benedettini qui se demander s’il ne va pas faire des projections qu’à moins de 50 personnes. Il faudra patienter pour tirer les conclusions des impacts de la mesure sur les professionnels. Seule certitude, entre ça et l’embouteillage des films à l’affiche à cause de la crise, il faudra se réinventer. « Dès la semaine prochaine nous allons proposer des séances le matin car il y a plein de films qui méritent d’être vus mais tous sortent en même temps » explique Daniel Benedettini.Une chose est sûre, les grands écrans restés noirs pendant plus de 9 mois sont en état de marche et il y en aura pour tout le monde, vaccinés ou pas.