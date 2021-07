Pass sanitaire, vaccination, 4e vague : les principales annonces de Jean Castex

"On est dans la quatrième vague" a déclaré Jean Castex, ce mercredi 21 juillet au JT de 13 heures de TF1. "Nous devons réagir et la clé, c'est la vaccination" a-t-il dit avant d'ajouter que "96 % des 18 000 nouveaux cas positifs enregistrés hier en France n'étaient pas vaccinés."



Pour le premier ministre la seule solution pour endiguer la propagation du virus reste la vaccination. Le le chef du gouvernement, qui ouvrira 5 millions de rendez-vous dans les 15 jours à venir, espère atteindre les 40 millions de primo-vaccinés fin juillet et les 50 millions de primo-injections avant la fin août.



Le pass sanitaire pour les adolescents reporté

Les députés ont adopté, mardi soir, un amendement reportant la date d'entrée en vigueur du pass sanitaire pour les adolescents au 30 septembre. "En septembre, on va mettre le paquet sur la vaccination pour les 12 à 17 ans dès la rentrée dans les établissements scolaires", a déclaré Jean Casstex.



Une semaine de tolérance pour le pass sanitaire

Si depuis ce mercredi matin le pass sanitaire est obligatoire dans tous les lieux de culture et de loisirs accueillant au moins 50 personnes Jean Castex promet une semaine de tolérance et de pédagogie, avant d’imposer de possibles annonces. Le Premier ministre a aussi précisé que les responsables d'établissements recevant du public devront contrôler les pass sanitaires mais ne seront pas tenus responsables en cas de fraude. Ils ne seront pas en charge de la "vérification de l'identité".