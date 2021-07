Macron : Vaccination, vaccination, vaccination

"Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets, là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux", a déclaré Emmanuel Macron, qui a ajouté qu'il serait aussi imposé dans une dizaine de jours pour les lieux de loisirs et culture.



Auparavant Emmanuel Macron avait annoncé la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. Les personnes concernées "auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner" et après cette date seront mis en oeuvre "des contrôles et des sanctions", a-t-il ajouté lors de son intervention télévisée.



Le président de la République a encore indiqué que des campagnes de vaccination" contre le Covid-19 seront organisées "dès la rentrée" pour collégiens, lycéens et étudiants.

"Pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée", a déclaré le président dans son allocution télévisée, alors que la vaccination est déjà ouverte à tous les enfants de 12 ans et plus depuis mi-juin, et qu'il s'agit d'accélérer.





L'état d'urgence sanitaire va être déclaré mardi en Martinique et à La Réunion, et un couvre-feu y sera instauré en raison de la circulation accrue du coronavirus, a, encore, annoncé Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat a justifié cette décision, qui sera entérinée en Conseil des ministres, par le "niveau de vaccination insuffisant" et par la "forte pression" hospitalière dans ces deux territoires





Autre annonce : une campagne de rappel des personnes vaccinées les premières, en janvier et février, allait démarrer à partir de "début septembre".

"Dès la rentrée, une campagne de rappel (de vaccination) sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection", a déclaré le président de la République en s'adressant aux personnes vaccinées "en janvier et février", qui étaient souvent les plus vulnérables. "Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre", a-t-il ajouté.



Dans la seconde partie de son intervention Emmanuel Macron a annoncé "un plan d'investissement" à la rentrée pour "bâtir la France de 2030."