Covid-19 : En Corse, le taux d'incidence s'envole chez les jeunes

Le nombre de contaminations quotidiennes à la covid et le taux d’incidence continue de grimper en Corse avec un écart toujours marqué entre la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Dans le nord il est deux fois plus important et atteint les 836 cas positifs pour 100 000 habitants contre 455 pour le sud. Si ces chiffres crèvent déjà le plafond, l’analyse en fonction des tranches d’âge révèle une très forte contamination des plus jeunes.



De manière générale, le taux d’incidence pour les 15-19 ans s’élève à 1 940 cas pour 100 000 habitants et de 1 391 cas pour 100 000 pour les 20-39 ans selon la préfecture de Corse. Mais ce qui frappe le plus est la différence entre les deux départements. Dans le sud, qui semble plus épargnée, certaines tranches d’âges sont plus touchées que dans le nord.



C’est le cas des 15-19 ans. En Haute-Corse, le taux d’incidence dans cette tranche d’âge atteint les 1 887 cas. Un taux largement dépassé en Corse-du-Sud où il atteint les 2 024 cas positifs pour 100 000 habitants.



Dans le cas des 20-39 ans, tout s’inverse. La Haute-Corse reste devant avec un taux de 1 714 cas positifs pour 100 000 habitants contre 1 003 cas pour la Corse-du-Sud.