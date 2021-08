Port du masque en extérieur étendu, Interdiction des fêtes de village : de nouvelles mesures en Haute-Corse

"Le virus circule très activement en Haute-Corse et majoritairement chez les plus jeunes. Nous devons prendre des mesures adaptées pour réduire la pression sur les hôpitaux" a déclaré le préfet de Haute-Corse François Ravier ce mercredi 4 août au début de sa conférence de presse pour annoncer les nouvelles mesures qui toucheront tout le département. Toute ces nouvelles mesures rentreront en vigueur dans tout le département dès ce jeudi 5 août et pour une durée encore indéterminée.



Ce qui change



- Deux nouvelles communes vont devoir rendre le masque en extérieur obligatoire dans ses lieux les plus fréquentés. Ghisonaccia et Moriani viennent s'ajouter à la liste des communes déjà soumises à cette obligation. À savoir Calvi, Calenzana, Île-Rousse, Saint-Florent, Bastia, Corte.



- Tous les établissements recevant du public (ERP) devront fermer leurs portes à 1 heure du matin. Excepté les discothèques qui restent soumises au régime du passe sanitaire obligatoire.



- Les mariages et autres cérémonies festives de type baptême et anniversaires se déroulant des établissements recevant du public sont soumis au même régime. Tout devra s'arrêter à 1 heure du matin.



- Les mineurs sont acceptés dans les soirées dansantes en ERP mais devront être accompagnés et masqués.



- Les soirées au sein d’établissements de type camping, hôtels doivent être réservées uniquement aux clients de l'établissement. Le cahier de rappel est exigé, en version papier ou numérique, et l’obligation du port du masque pour les professionnels comme les serveurs reste obligatoire.



- Les évènements de plus de 50 personnes se déroulant dans des ERP doivent toujours être déclarés en préfecture 72 heures avant la tenue de ceux-ci.



- Les fêtes de villages de type kermesses, concours de boules, bals et feux d'artifices rassemblant plus de 10 personnes sur la voie publique sont interdits afin de limiter le brassage intergénérationnel.



- Pour les processions : une déclaration préalable en préfecture devra être faite obligatoirement 72 heures avant la procession. Les participants devront porter le masque en tout temps et une distance sociale de 2 mètres entre chaque rangée de processionnaires devra être observée.



- Dans les lieux de cultes, tous les participants devront rester assis.



- Le port du masque obligatoire est étendu pour les marchés et les brocantes, dans les files d'attente et aux abords des lieux de culte avant et après l'office religieux. L’obligation du port du masque devra être clairement affichée par les organisateurs, à défaut ces événements seront interdits.



Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits à partir de 21 heures sur les plages et dans les parcs. Une interdiction déjà valable la semaine dernière mais qui a été rappelée par le préfet.

Les concerts en intérieur dans les bars et les restaurants ainsi que dans tous les ERP non soumis au passe sanitaire restent interdits.