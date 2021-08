Covid-19 : après la Haute-Corse, de nouvelles mesures en Corse-du-Sud

Des mesures supplémentaires de freinage ont donc été annoncées « pour éviter notamment les brassages de populations ». Les bars et restaurants devront fermer à une heure du matin. Si la question d’une fermeture à minuit s’est posée, le préfet Pascal Lelarge a indiqué vouloir « prendre en compte la réalité économique ». Concernant les dérogations qui avaient été attribuées, « elles sautent, ce sera une heure pour tout le monde ». Pour les événements qui auront lieu dans ces établissements, le pass sanitaire s’appliquera et les mineurs devront être accompagnés par leurs parents.



Les fêtes de villages, les feux d’artifices et les processions ne pourront avoir lieu que sur autorisation préfectorale et « dans le cadre du port du masque ». En revanche, les fêtes dans les hôtels et campings sont interdites. Enfin, le port du masque devient obligatoire dans les communes d’Ajaccio, Bonifacio, Sartene, Propriano et Porto-Vecchio. Il sera également étendu « aux places publiques de toutes les communes du département (comprenant les places principales des villages) » et dans les évènements concernés par le pass sanitaire.



L’objectif ? « D’ici le 15 août, écraser cette courbe très préoccupante qui frise les 2000 pour certaines classes d’âge ». Et d’en appeler, une fois encore, à la vaccination : « Soyez responsables, faites-vous vacciner » conclut le préfet.