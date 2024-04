DSP maritime : Gilles Simeoni se veut rassurant après l’ouverture de la ligne entre Toulon et Ile-Rousse

" Le transport de fret relève du libre choix de la compagnie "



En ce qui concerne l’ouverture de la ligne Toulon Ile Rousse, le président se veut rassurant et rappelle avoir reçu les différentes organisations syndicales de marins et leur avoir rappelé ce qu’est l’état du droit en matière de desserte maritime de la Corse. « Nous avons d’un côté une DSP entre le port de Marseille et les ports de Corse. Et puis à côté de celle-ci, nous avons un régime d’obligations de service public (OSP) qui concerne les trois ports de Nice, Toulon et Marseille à destination des ports de Corse. Dans le cadre de ce régime d’OSP fixé par une délibération de l’Assemblée de Corse de 2018, toute compagnie qui veut assurer la desserte de la Corse à partir de l’un de ces trois ports continentaux doit faire une déclaration auprès de l’Office des Transports de la Corse et assurer un service minimal de deux à trois fois par semaine pour les ports principaux et une à deux fois par semaine pour les ports secondaires », explique-t-il en ajoutant que « cette possibilité est ouverte aux compagnies qui sont par ailleurs titulaires d’un contrat de DSP ». « C’est le choix qu’a fait la Méridionale et nous n’avons aucune prise sur celui-ci. La seule contrainte qui pèse aujourd’hui sur elle est de respecter le régime des OSP ».



Dans la même ligne, il fait valoir que le transport de fret « relève du libre choix de la compagnie ». « Corsica Ferries exerce entre Toulon et la Corse et fait du fret », constate-t-il. « Nous nous n’organisons pas notre régime de DSP et d’OSP par rapport aux attentes ou demandes des opérateurs, nous les définissons par rapport aux besoins de la Corse tels que nous les avons objectivés dans le cadre de la préparation du nouveau contrat de DSP qui a conduit à démontrer qu’il n’y a pas de substituabilité entre le port de Marseille et de Toulon. La quasi-totalité du fret compensé par la DSP passe par Marseille et ne peut pas passer par autre part. Par contre, un fret résiduel, le fret tracté, qui représente entre 20 et 25% du total, se fait à partir de Toulon », déroule-t-il encore avant de conclure : « Aujourd’hui ce fret est pris en charge par la Corsica Ferries. S’il y a une concurrence entre un et plusieurs opérateurs pour ce fret, la CdC n’a rien à dire ».