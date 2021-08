Covid-19 en Corse : Face à la 4ème vague, l'ARS déclenche un plan blanc régional

La pression continue d'augmenter dans les hôpitaux corses. 69 personnes sont actuellement hospitalisées pour un cas de Covid, c'est 36 patients de plus, dont 14 en réanimation, en 2 jours. "Une nette augmentation des hospitalisations est constatée dans les services d'hospitalisation conventionnelle et soins critiques du CH de Bastia où les taux d'occupation dépassent à ce jour les 79%, rendant nécessaire l'ouverture de nouvelles capacités d'hospitalisation." indique l'ARS dans un communiqué où il est confirmé qu'un plan blanc régional est activé ce mardi 3 aout pour une durée d'au moins 4 semaines. Cette mesure permet de rappeler des soignants en congés, de déprogrammer des opérations et d'ouvrir des filières supplémentaires. "En région, il est nécessaire de sanctuariser les filières : urgences, cancérologie (y compris les explorations de dépistages et de diagnostics), et celles de tout patient dont le report de prise en charge induirait une perte de chance.

Il convient donc d'organiser les déprogrammations pour permettre la prise en charge de ces patients et prioriser leur transfert par les établissements de santé référents Covid qui sont dans l'obligation d'adapter les capacitaires de leurs unités virales, y compris soins critiques, aux besoins populationnels." précise l'agence de la santé qui rappelle que pour freiner la circulation virale, et plus particulièrement du variant delta, en Corse, la vaccination reste la seule arme.