Rassemblement anti passe sanitaire à Bastia : "U culletivu corsu pè a difesa di e libertà" exhorte Gilles Simeoni à prendre position

« Nous estimons que ces mesures liberticides sont contraires aux principes fondamentaux de la République et de notre démocratie ! ». Le ton est donné dès la première phrase lors de la conférence de presse devant les bureaux de l’ARS à Bastia ce jeudi 5 août. Au micro, U culletivu corsu pè a difesa di e libertà qui regroupe plusieurs collectifs dénonçant « les mesures liberticides de cette loi sur l’extension du passe sanitaire » approuvée par le conseil constitutionnel quelques minutes après cette conférence de presse.



Pro vaccin, antivaccin, là n’est pas le débat. Il se situe surtout autour de la privation de libertés qu’ils dénoncent et « la ségrégation sanitaire découlant du passe ». L’important pour eux est d’avoir le choix. Le choix d’être vacciné ou non et de pouvoir « vivre normalement » dans les deux cas.



Pour le collectif, la validité du passe sanitaire imposée pour accéder à certains emplois et activités est « une obligation vaccinale masquée ». Une obligation contraire selon eux aux principes de l’Etat de Droit et de la Convention européenne d’Oviedo signée en 1997 par plusieurs états membre de l’Union Européenne dont la France et qui défend « la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine ».