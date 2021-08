Covid-19 : La Corse, est la 2ème région d'Europe où la pandémie accélère le plus

Après la ville de Noursoultan au Kazakhstan, la Corse se hisse à la deuxième place des régions d'Europe où le Covid-19 sévit le plus. L'organisation mondiale de la santé, sur son site internet, a publié une carte montrant les taux d'incidence dans tout le continent européen sur la semaine écoulée.Dessus, la Corse est en rouge.. Un taux important pour la moyenne nationale française qui s'élève à 225 pour 100 000 hab mais toutefois moins élevé que à Noursoultan au Kazakhstan qui occupe la première place avec un taux de 952. A la troisième position on retrouve l''île autonome de la couronne britannique Man où on relève un taux d'incidence de 625 cas pour 100 000 habitants.Sur une période de 14 jours, la Corse se situe en 4ème position avec un taux d'incidence à 1195 soit 4001 nouveaux cas. Elle est devancée par l'île de Man dans la mer d'Irlande, la ville de Noursoultan au Kazakhstan et l'île de Jersey en Angleterre.Selon les données de l'ARS, le taux d’incidence ce mercredi 4 aout en Corse de 659 cas pour 100 000 habitants. Il est notamment très élevé pour les 15-39 ans, qui est aussi la tranche d’âge la moins vaccinée (1940 pour 100 000 chez les 15-19 ans, 1391 chez les 20-39 ans) et en augmentation chez les plus de 65 ans, avec un taux d’incidence de 192 cas pour 100 000 habitants.Pour freiner le virus des mesures sanitaires supplémentaires ont été prises par les deux préfets de l'ile. Après le déclenchement du plan blanc mardi, les autorités ont acté ce 4 aout la fermeturePour les événements qui auront lieu dans ces établissements,et « dans le cadre du port du masque ». En revanche, les fêtes dans les hôtels et campings sont interdites.Calvi, Calenzana, Île-Rousse, Saint-Florent, Bastia, Corte.Dans lestous les participants devront rester assis et les processions pourront avoir lieux que si autorisées par la préfecture.Si dans d'autres territoires français, comme la Guadeloupe qui a un taux d'incidence est de 750 cas pour 100 000 habitants, un réconfinement pour une durée d'au moins trois semaines a été décidé il y a trois jours, les restrictions sanitaires supplémentaires annoncées pour la Corse sont beaucoup moins restrictives. Seront-elles suffisantes ?