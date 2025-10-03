Bastia - De nouveaux locaux, pour l'OPRA

Françoise Huguet, directrice d''OPRA, Angèle Liegault, présidente, et Marie-Pascale Simoni, directrice de la CAF de Haute-Corse, ont coupé le ruban, inaugurant officiellement les nouvaux locaux de l'association.
Créée en 1998, rejoint dans les années 2000 par d’autres associations à caractère social, OPRA, nichée dans les quartiers sud de Bastia, est aujourd’hui un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire en Haute-Corse. Un tiers-lieu de proximité qui agit pour le développement local. En ce mercredi 1er Octobre s'est déroulée l'inauguration des nouveaux bureaux de l'OPRA. Toujours situés en plein coeur de Paese Novu. « Nous accompagnons les habitants vers l’autonomie, l’inclusion et la transition écologique, à travers de nombreuses et concrètes actions d’insertion, de formation, de médiation et de vie de quartier » explique sa directrice Françoise Duguet. « Nous sommes là, pour favoriser l’inclusion en créant des espaces accessibles à tous, pour accompagner avec bienveillance chaque personne, sans jugement, co-construire avec le territoire en mobilisant habitants et partenaires, transmettre des savoirs manuels, numériques et collectifs, s’engager localement pour une société plus juste et solidaire » ajoute la présidente Angèle Liegault.
4000 personnes accueillies
Forte de 20 salariés, 15 bénévoles, de 17 partenaires associatifs, l’association accueille plus de 4000 personnes par an et recense près de 600 adhérents auxquels sont proposées une quarantaine d’activités : Aide aux devoirs, ateliers informatique, créatifs, art déco, sociolinguistique, fab’lab, marché solidaire, coiffeur solidaire, location solidaire…
Priée de libérer ses locaux du CCAS il y a quelques mois, OPRA s’est vite retournée en intégrant lune pharmacie désaffectée, à une poignée de mètres de là. « C’est grâce à une subvention d’investissement de la CAF que nous avons pu entreprendre les travaux de rénovation et d’aménagement » souligne Angèle Liegault, « 2025 aura été une année charnière avec ce déménagement qui crée une nouvelle dynamique, plus fluide, plus sereine, nous rend plus forts, pour assurer nos missions. Plus que jamais solidarité, humanité, force pour aller de l’avant sont nos maîtres mots et nous avons des atouts pour cela ».
Françoise Duguet voit aussi une belle opportunité dans ce changement d’adresse : « Nous sommes beaucoup plus visibles de la population car en bord de route, à côté de commerces de proximité, d’un lieu de passage important. Ce local incarne une ambition : faire quartier. Mais il s'agit aussi de créer un lieu de proximité, ouvert, inclusif, où se tissent des liens, où se construisent des projets collectifs, où chacun peut trouver une ressource, une écoute, une opportunité. Cela devient un point d’ancrage, un espace de convergence : des acteurs, des énergies, des initiatives. Un lieu où chacun peut se sentir accueilli, respecté et soutenu ».
Juste avant de couper le traditionnel ruban, Marie-Pascale Simoni, directrice de la CAF de Haute-Corse, devait saluer le travail d’OPRA : « OPRA est un partenaire important de la CAF dans plusieurs dispositifs notamment la prévention, la sensibilisation auprès des jeunes, une aide contre la violence intrafamiliale ou encore le cyberharcèlement. Ces locaux constituent un espace de vie social important, un lieu de vie avec les habitants, un lieu bien ancré, un lieu où on s’implique, où l'on apporte du temps, du talent, où l'on reçoit, écoute, conseille, un lieu de valeurs, de bienveillance. Opra incarne bien toutes ses valeurs ».
