Jeux paralympiques : des anneaux plein la tête pour une trentaine de jeunes Bastiais

L'aventure a commencé en février 2024. Les associations OPRA et LEIA, bien implantées dans les quartiers sud de Bastia, ont décidé d'organiser des manifestations pour les jeunes, en lien avec l'année olympique. « Nous avons organisé dans le quartier de Paese des mini-olympiades durant les vacances de février et de printemps, rassemblant une centaine de jeunes », explique Françoise Huguet, directrice d'OPRA. « Au total, six jours d'activités avec des clubs et associations comme Bastia XV et Un vélo une vie. Nous avons également assisté au passage de la flamme olympique. L'objectif était de faire découvrir les valeurs de l'olympisme et de les inciter à les mettre en pratique. » L'initiative a rapidement pris de l'ampleur. « Nous avons appris, assez tardivement, l'existence d'un appel à projet de l'ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) permettant aux jeunes des quartiers prioritaires d'assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, à condition d'avoir mené une action durant l'année. OPRA étant une association populaire agréée, condition indispensable, nous avons monté le projet avec LEIA. Pour nous, c'était l'aboutissement de nos mini-olympiades. »



Tout semblait se dérouler parfaitement pour les deux associations, d'autant plus que, fait rare, tous les frais étaient pris en charge. « Nous avons choisi de participer aux Jeux Paralympiques, à la fois pour une question de dates et parce que nous prônons au quotidien les valeurs d'inclusion et d'ouverture d'esprit », ajoute Claire Padilla de l'association LEIA.



Le vendredi 30 août, une délégation de 40 personnes a quitté Bastia pour rejoindre la capitale : 34 jeunes, filles et garçons âgés de 13 à 20 ans, accompagnés de six adultes encadrants. La première journée a été consacrée à une visite marathon de 18 km à travers Paris, passant par la place de la Concorde, la Pyramide du Louvre, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, et la vasque olympique. Pour la plupart de ces jeunes, c'était leur première visite de la capitale, une expérience riche en émotions.

Le lendemain, le groupe a pris place dans les tribunes du Stade de France pour assister aux épreuves de parathlétisme : javelot, lancer de poids, disque, saut en longueur, courses... « D'abord un peu déconcertés, les jeunes se sont rapidement pris au jeu, encourageant les athlètes, conscients de vivre une aventure unique », raconte Claire Padilla. « Pour des structures associatives comme les nôtres, cela représente énormément de travail en amont, mais la récompense se trouve dans l'attitude de nos jeunes. Chacun a réagi selon sa sensibilité, sa pudeur. Ils ont pris conscience qu'à travers le sport, le dépassement de soi est possible. Il y a eu une véritable ouverture sur le handicap », souligne Françoise Huguet. « En fait, la récompense se discerne dans des attitudes visibles autant qu'invisibles. On le sent chez eux », ajoute Claire Padilla.