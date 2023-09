Bastia : Journée Portes ouvertes à OPRA samedi 9 septembre

Née en 2011 de la fusion de trois associations présentes sur les quartiers sud de Bastia, certaines depuis depuis 30 ans, OPRA a pour vocation l'insertion sociale, professionnelle des adultes et l'animation jeunesse. Bon an, mal an, elle organise une bonne trentaine d'actions afin de créer du lien social. Présidée par Angèle Liegault et dirigée par Françoise Huguet, elle dispose d’un pôle animation jeunesse, avec des activités de loisirs pour les 6 / 11 ans et des actions collectives destinées aux adolescents, un pôle insertion professionnelle avec notamment une Plateforme Mobilité Solidaire, une auto-école associative, une recyclerie, un fablab et une boutique solidaire. Elle a mis aussi en place un pôle insertion sociale visant à réduire l'exclusion et l'isolement via des ateliers de vie quotidienne, un magasin solidaire, un marché solidaire, de l'accompagnement au numérique et aux démarches administratives.



« Cette journée Portes ouvertes a pour but de présenter avec nos salariés les différents services et les actions que nous menons tout au long de l’année en direction des enfants, des ados, des familles et des personnes en général en termes d’insertion, ce sera l'occasion de rencontres, de partages et d'inscriptions » explique Françoise Huguet.

De 9h à 13h au Centre Social Communal de Paese Novu, des stades, des ateliers permettront au public de découvrir toutes ces activités en liaison avec de nombreux partenaires. ​ Point fort de ce rendez-vous, à 11h30, un défilé de mode. « Ce sera l’occasion de montrer le savoir-faire en matière de création de notre recyclerie qui après avoir récupéré des vêtements voués à la poubelle a pu confectionner de nouveaux et beaux vêtements » souligne F. Huguet.

Un moment de convivialité conclura cette JPO.