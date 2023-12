EN IMAGES - Bastia : Le beau marché de Noël de l’association OPRA

«Contrairement à l’an passé, nous avons choisi la placette du quartier pour effectuer ce marché de Noël » souligne Sabine Vignali, assistante sociale de l’association. « On souhaitait être au cœur du quartier, aux pieds des immeubles pour que les habitants puissent en profiter plus facilement. On a constaté en effet que certains habitants n’osent pas pousser la porte du Centre Social ».



Et la placette s’est presque révélée trop petite avec plus de 300 personnes qui sont venues participer à la fête. Sur place des stands divers, des ateliers interactifs pour les enfants comme la fabrication de Roues de Noël, de petits bonhommes de neige, des guirlandes de Noël. A la vente des objets, dons de particulier, et des objets détournés réutilisés par les ateliers d’OPRA, jouets, bijoux et bien sûr pour les plus gourmands crêpes, pancakes, gâteaux, chocolat chaud et vin chaud pour les plus grands.



De nombreux partenaires ont participé à ce Marché de Noël : PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, association Leia, association familiale de Paese Novu, ABC Danse, association Un vélo une vie, association Atelier des fées. Au final un beau succès, une belle manifestation bien orchestrée par les salariés et les bénévoles de l’association de la présidente Angèle Liégault et de la directrice Françoise Huguet.