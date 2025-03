Lutte contre le harcèlement : des jeunes de Bastia s’expriment à travers une fresque

L'opération a débuté en septembre 2024 avec l'association OPRA en renouant avec le Conseil de Vie Sociale Jeunes, constitué d’un groupe de jeunes volontaires, âgés de 14 à 18 ans, déterminés à s'investir dans des actions d'intérêt public et à faciliter le quotidien des habitants des quartiers sud de Bastia.« Ce dispositif ambitieux offre à ces jeunes l'opportunité de monter en compétences en se formant aux côtés de professionnels sur diverses thématiques, telles que la gestion de projet, de l'imagination à la réalisation en passant par la budgétisation, et la lutte contre le cyberharcèlement », explique Enzo Aregay, chargé de mission jeunesse à OPRA.« Le Conseil de Vie Sociale Jeunes a pour vocation de valoriser l'engagement des jeunes en leur permettant de s'impliquer concrètement dans des projets qui ont un impact réel sur leur communauté. En donnant de leur temps, ces jeunes participants se préparent à devenir des acteurs clés du changement, tout en développant des compétences essentielles pour leur avenir. Il faut souligner que cette participation CVS peut être inscrite dans leur dossier scolaire», nous précise -t-il encore.En novembre 2024, des jeunes gens ont rencontré les gendarmes de l'unité de la Maison de Protection des Familles à Montesoro. « La Maison de protection des familles de Haute-Corse est en charge de l'accompagnement et de la prise en charge des victimes de violences familiales», explique Cendrine Delattre, Commandante de la MPF. Cette brigade spécialisée a pour objectif la mise en confiance optimale des personnes touchées par ces violences. Sur place, les jeunes ont pu découvrir le travail spécifique de l'unité, dédié au suivi des victimes et covictimes de violences intrafamiliales, ainsi que les actions de prévention menées auprès des écoles en matière de harcèlement et de cyberharcèlement. « Une telle opération avec les jeunes est importante, car elle leur donne une autre image des gendarmes que la vision qu’ils en ont. On anime aussi souvent des ateliers sur le thème de la violence dans les familles et on forme des professionnels, ceux qui encadrent des jeunes, mais également de tous bords, puisque nous avons pour slogan : De près ou de loin, tous concernés par les violences » souligne le commandant Delattre.Après cette rencontre, les jeunes ont alors initié un projet : la conception d'une fresque destinée à illustrer ces enjeux et à égayer l'entrée de l'unité.Une esquisse, symbolisant le savoir-faire et l'engagement de la gendarmerie, a été dessinée par les jeunes en collaboration avec le street-artiste ajaccien autodidacte Mako. Plusieurs versions ont été élaborées, intégrant les idées et les messages forts portés par les jeunes, jusqu'à aboutir à un schéma final validé par la direction de la gendarmerie.La réalisation de cette fresque à la peinture par une demi-douzaine de jeunes scolaires de 13 à 19 ans a pris deux jours pleins. « Le thème du harcèlement m’a séduit, car le harcèlement est malheureusement récurrent », déclare Ryan, 16 ans, scolarisé au lycée de Montesoro. « Sensibiliser par le dessin est spécial, car, si le thème est sombre, le dessin, lui, peut être lumineux. Participer activement au CVS et à ce genre d’actions est d’autant plus important que ça étoffe mon Parcours Sup ».Cette initiative d’OPRA a pu se faire grâce au partenariat de la CAF (Fonds publics et Territoires), la CdC (Projets jeunes), la politique de la ville de Bastia et la MPF. « Elle permet de mettre en lumière l'engagement citoyen des jeunes et la collaboration exemplaire entre la jeunesse, l'art et les forces de l'ordre. Ce Conseil de Vie Sociale Jeunes contribue ainsi à transformer le paysage local tout en promouvant les valeurs de solidarité, d'éducation et de prévention », se réjouit Enzo Aregay.Face au harcèlement le Commandant Cendrine Delattre rappelle l’importance du 30-18. « Usurpation d’identité, violences à caractère sexiste ou sexuel, harcèlement scolaire... le 3018* est un numéro unique destiné aux jeunes victimes de harcèlement et de violences numériques».* Appel gratuit, anonyme et confidentiel, accessible 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h – jours fériés inclus.