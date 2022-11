Lutte contre les violences : une maison de protection des familles s’installe à Bastia

Et alors que les derniers travaux sont en train se terminer dans les locaux de Bastia, afin de créer le lieu le plus accueillant possible, l'implication sur le terrain a déjà commencé. « On a fait plusieurs déplacements pour des auditions de mineurs dans des villages aux alentours », développe Cendrine Delattre. « Notre secteur, c’est toute la Haute-Corse, hormis Bastia. Et à terme, même quand on aura des locaux fonctionnels, on mettra l’accent sur le déplacement. L’idée, c’est vraiment d’aller chercher les victimes qui ne viendraient pas d’elles-mêmes. »



L’équipe composée de quatre personnes dispose donc d’un matériel mobile, permettant de prendre des dépositions à l’extérieur de la gendarmerie. « Ça peut être pour voir des personnes âgées en EHPAD par exemple. Et pour rassurer la personne, on peut se déplacer en civil si il faut. »



Afin de venir en aide aux personnes dans le besoin, l’unité met également en place des actions de prévention. « Parfois, après une séance d’explications dans un lycée, des jeunes viennent nous voir, car ils se rendent compte qu’ils sont victimes de violences. Et là, on est en mesure de les aider », explique le lieutenant-colonel Riethmuller. « D’autant que d’après les statistiques nationales, les 18-25 ans sont les populations les plus touchées par les violences intra-familiales. » À l’échelle du pays, sur le plan du genre, ce sont les femmes qui concentrent le plus de cas, puisqu’elles représentent 80 % des victimes.