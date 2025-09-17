Automobile - 8 spéciales sur 90 km pour le rallye de Corte-centre Corse

L’épreuve, du rallye National de Corte-Centre Corse, débutera samedi 20 septembre à 12 h 45 lorsque la première voiture sortira du parc fermé, sur le cours Paoli. Direction U Pont’à a Leccia pour le départ de la première épreuve spéciale en direction de Valle di Rustinu qui est prévue à 13 h 51 pour les véhicules historiques et à 14 h 31 pour le rallye moderne. Une spéciale longue de 14,3 km .
Pour Christophe Casanova,« Ii n’y a pas de difficulté majeure puisque c’est une montée avec un enrobé très lisse et récent, un peu large, tout en montée jusqu’au col de Serno avant de redescendre sur un plateau un peu étroit et technique en direction de Valle di Rustinu. Ici on pourra faire aussi le spectacle sur 4 ou 5 épingles plutôt sympas à prendre au frein à main car c’est plus propre et plus efficace également. Ce sont vraiment les seules difficultés sur ce tracé. C’est peut-être la spéciale la plus facile du rallye ». Une mise en bouche donc selon Christophe Casanova, déjà vainqueur à deux reprises de ce rallye historique. Cette spéciale sera à parcourir une deuxième fois lors de la 3e spéciale à 17 h 5 (VHC) et 17 h 45 (moderne).
Une deuxième spéciale plus technique
La deuxième spéciale conduira les 93 équipages entre Pedigrisgiu et U Pont’a Castirla, longue de 12,92 km. Le départ est fixé à 14 h 44 (VHC) et 15 h 24 (moderne). « Cette spéciale est beaucoup plus technique, très variée, avec un départ sur un enrobé un peu cassé qui reprend au bout de deux kilomètres de l’enrobé lisse jusqu’au col de Prato, tout en montée. C’est ensuite que ça se complique avec une descente sur le Pont’a Castirla très technique et piégeuse avec du vieil enrobé. La difficulté réside dans le fait qu’il y a énormément de virages qui referment, c’est très étroit et un peu sale avec beaucoup de terre et de feuilles mortes sur la route avec deux passages de ponts délicats car très serrés et difficiles à négocier. Il va falloir se méfier. Enfin la route s’ouvre sur l’arrivée et ça devient bien plus rapide juste avant le pont et la ligne d’arrivée. C’est la spéciale la plus dure du rallye », explique Christophe Casanova. Cette spéciale clôturera la journée à l’occasion de l’ES 4 prévue à 17 h 58 (VHC) et 18 h 38 (moderne).
Le lendemain à l’occasion de la deuxième étape et des ES 5 et 7, les pilotes ont rendez-vous sur la spéciale mythique du Tour de Corse, disputée entre Muracciole et Nuceta, longue de 12,5 km. « Pour moi, c’est la plus belle du rallye, c’est une spéciale mythique et qu’i a fait les beaux jours du tour de Corse durant des années avec la non-moins vertigineuse épingle de Vezzani. Il y a tout un enchaînement de virages dans la forêt de pins lariccio de Padule en montant, juste après le départ de Muracciole. De l’épingle de Vezzani jusqu’à l’arrivée à Nuceta, cette spéciale est piégeuse car toute en descente au milieu des pins et des châtaigniers avec une route un peu plus cassée. Il va falloir se méfier aussi de l’humidité sur la chaussée le matin tôt, autant dans la montée vers Vezzani que dans la descente sur Nuceta »
. Les véhicules partiront à 9 h 51 (VHC) et 10 h 31 (moderne) pour la 5e ES. La 7e spéciale de ce rallye aura lieu à 12 heures (VHC) et à 12 h 40 (moderne).
La dernière ES spectaculaire
Enfin la dernière épreuve, la plus courte de ce 37e Rallye National de Corte-centre Corse, longue de 5,5 km se jouera entre U Poghju di Venacu et Riventosa. Il s’agira des 6e et 8e ES . « C’est très court et très rapide. Une spéciale un peu spectacle avec trois épingles spectaculaires où l’on tire le frein à main, surtout à U Poghju où il y a énormément de spectateurs, sur la dernière épingle à gauche en sortant du village en direction de Riventosa et donc les deux épingles à gauche puis à droite juste après le départ à 500 mètres de la RT 50 ».
Christophe Casanova espère être sacré une troisième fois sur ce rallye historique mais il sait que la concurrence sera rude avec « le retour de Marc Vallicioni sur sa BMW M3 et ses deux titres de champion de France en Véhicule Historique de Compétition, mais aussi avec Jean-Toussaint Albertini et sa Ford. Il est lui aussi dans son jardin et il connait les spéciales comme sa poche. Il y aura de belles bagarres en tous les cas », assure Christophe Casanova.
