EN IMAGES - Rallye de Corte : Casanova en VHC et Mariani en moderne en Pole Position

La deuxième épreuve de ce rallye aura lieu ce samedi dès 10h27 avec le départ de l’ES 2 entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu. Ce même tracé servira de support à l’ES 4 à 14h41. Les épreuves spéciales 3, 5 et 6 se disputeront entre Popolasca et le pont de Castirla. Notons que le départ de l’ES 6 sera donné à 20 heures. Et cela aussi est une nouveauté de ce rallye.