Européennes : Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, 22e sur la liste Renaissance

"Je suis très honoré d’avoir été choisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de Renaissance et Valerie Hayer pour représenter la Corse et la Méditerranée sur la liste de la majorité présidentielle pour le scrutin européen." C'est sur X que jean Charles Orsucci a officiellement annoncé sa candidature pour les européennes du 9 juin prochain."Ma candidature s’inscrit dans la droite ligne de mon engagement en faveur d’Emmanuel Macron depuis 2016 et du processus d’autonomie pour la Corse engagé par Gérald Darmanin et les élus de la Corse." a-t-il poursuivi.



Cependant, avec sa position au 22e rang sur la liste conduite par l’eurodéputée Valérie Hayer, ses chances d'accéder au Parlement européen semblent minces. Toutefois, son sort politique sera scellé le 9 juin, dépendant des résultats obtenus par la liste de la majorité présidentielle "Besoin d'Europe", actuellement créditée de 16,5 % des intentions de vote selon une enquête récente réalisée par Ipsos en partenariat avec le Cevipof, l’Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde. Cette liste espère envoyer 17 de ses représentants à Bruxelles dès juillet prochain.