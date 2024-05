Eric Zemmour visé par des jets d'oeufs à Ajaccio, une enquête ouverte

."

En visite en Corse dans le cadre des élections européennes du 9 juin prochain, Éric Zemmour a été accueilli de manière mouvementée ce samedi matin lors d'une déambulation au marché d'à Ajaccio. Une dizaine de personnes parmi lesquelles des militants de la CGT l'ont insulté et visé avec un œuf, lui demandant de partir en criant "fascisti fora", "tu es un gros lâche, dégage". " Lors de ces faits, une manifestante aurait d’abord jeté un œuf dans sa direction, parvenant à l’atteindre au niveau de la tête, avant d’être écartée par la sécurité alors qu’elle aurait tenté de venir à son contact. Une autre altercation physique serait intervenue par la suite dans des circonstances restant à clarifierindique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe. L’intervention rapide des effectifs de CRS a permis d’assurer le maintien de l’ordre et de contenir le mouvement de foule jusqu’à la fin du déplacement. Le président du parti Reconquête! a d'ailleurs pu poursuivre sa visite. Il a également exprimé son intention de déposer plainte "contre ces ultragauchistes, sectaires, pas tolérants."Le procureur d'Ajaccio, a annoncé qu'une enquête contre X pour violences en réunion et, ou avec arme par destination. Les investigations ont été confiées à la DIPN (Direction interdépartementale de la Police nationale) qui doit déterminer qui sont les personnes ayant attaqué M. Zemmour "les constatations des forces de l’ordre, l’exploitation des différentes vidéos déjà saisies et le recueil des témoignages viseront notamment à identifier l’ensemble des personnes impliquées et clarifier les circonstances et le contexte des faits.a-t-il précisé.Eric Zemmour a indiqué qu’une plainte sera déposée ultérieurement sur Paris.