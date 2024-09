Rallye de Corte centre Corse : Ribiere et Casanova vainqueurs de la 36e édition

Malgré le froid vif ce dimanche matin tôt, il y avait encore énormément de monde sur les 4 spéciales de ce 36e Rallye National de Corte centre-Corse. Et la première de la journée se disputait entre Muracciole et Rospigliani. Le rallye historique était lâché à 9h06 et l’équipage Casanova-Corvi signait, comme la veille, le meilleur chrono avec une confortable avance sur ses poursuivants Jean-Toussaint Albertini (8 secondes) et Dominique Marcelli (14 secondes). Dans les trois autres spéciales le Cortenais gérait et remportait ce rallye pour la deuxième année consécutive. « On est pour là pour s’amuser, pour prendre du plaisir et quand on gagne c’est top. J’ai attaqué samedi car mes concurrents comme Jean-Toussaint Albertini, Dominique Marcelli et Anthony Agostini poussaient fort derrière. Aujourd’hui j’étais plus tranquille, nous avons pu gérer pour finir et pour gagner. La voiture est bien, j’en suis satisfait et je vais participer au Tour de Corse Historique début octobre avec mon copilote Dume Corvi ».





Jean-Tousaint Albertini a avoué s’être « régalé. On a passé un week-end formidable et j’espère que ce sera comme ça tous les ans avec cette ambiance exceptionnelle. Je suis satisfait de cette deuxième place car il m’était impossible d’aller chercher Christophe Casanova qui allait trop vite. S’il y avait eu des spéciales un peu serrées, un peu plus adaptées à la Ford j’aurai pu espérer mieux, mais sur un rallye comme ça impossible. Il était vraiment au-dessus. Je pensais courir le Tour de Corse Historique, mais j’ai trop de boulot ».





Dans le rallye moderne, c’est Jean-Charles Albertini qui roulait le plus vite dans cette ES 5, suivi de près par Mariani et Ribiere. Les trois pilotes se tenant sen seulement 6 secondes. Albertini continuait à attaquer fort dans la spéciale suivante entre Poggio et Riventosa. Mais une erreur de pilotage dans un virage à gauche, à la sortie de Poggio, ponctuée d’une touchette, lui coûtait quelques secondes et malheureusement pour lui, la deuxième place. Le pilote de la Skoda Fabia tentait le tout pour le tout dans les deux autres spéciales. Mais malgré le temps scratch dans l’ES 7 et l’ES 8, il ne parvenait pas à revenir sur ses rivaux. C’est avec deux petites secondes de retard sur Paul-André Mariani qu’il devait se contenter de la troisième place du podium.

Ribiere, avoir sa deuxième place à Eccica, signait ainsi une bien belle victoire à Corte. Arnaud Ribiere était particulièrement satisfait de sa voiture et de sa victoire : « J’ai attaqué d’entrée en creusant l’écart. Aujourd’hui ce fut difficile à gérer car derrière ça poussait fort. C’est un rallye magnifique. Je ne sais pas quelle course je ferai dans les semaines qui viennent. On va d’abord savourer celle-ci ».

Sur la ligne d’arrivée Paul-André Mariani était déçu de sa performance, « mais c’est ma faute. Je n’ai pas voulu écouter la Team pour modifier certains réglages. J’ai été têtu et j’en paye le prix fort. J’étais en délicatesse avec l’auto lors des deux premières spéciales de samedi. Après j’ai rectifié le tir, le chrono était là, mais c’était déjà trop tard. Aujourd’hui c’était trop difficile d’aller cherche Arnaud, je savais qu’à la régulière ce serait mission impossible. En revanche il a fallu se battre contre à Jean-Charles qui revenait très fort. Sa touchette à Riventosa m’a permis d’être second. A présent je vais préparer le rallye de Balagne en R5 ».

Jean-Charles Albertini a apprécié ce rallye « magnifique. Aujourd’hui on est parti à l’attaque pour revenir sur les deux premiers et on a fait une erreur dans une épingle où on perd presque le rallye. ON a 3 scratchs sur 4. C’est déjà bien. On avait tous le même rythme sur ce rallye et la moindre erreur devait se payer cash. C’est moi qui l’ai faite et on finit 3e ».





Dans le groupe R3, c’est Olivier Luciani qui s’est imposé sur sa Clio R3 Max. Le groupe A6K est revenu à Jean-François Porcu. Dans le groupe Rally 4, l’équipage Papini-Sini s’est imposé devant Feracci-Goesaert et Agostini-Agostini. Micaelli-Micaelli et Giannini-Benzal, se sont imposés dans le groupe FRGT avec une Renault Alpine A 110. Braz-Rossi, sur Citroën C2, a remporté le groupe R2. Les victoires dans les groupes FRC5, FRN ont été signées respectivement par Anthony Dominici-Salviani associé à Philippa Dominici.