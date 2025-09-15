Automobile - 93 engagés et un plateau exceptionnel pour le 37e rallye de Corte-Centre Corse

Cette nouvelle édition du rallye de Corte-centre Corse a été présentée officiellement ce lundi soir 15 septembre sur la place Paoli. Xavier Poli, le maire de la cité a martelé que cet événement « est l’un des principaux organisés en ville et dans le centre-Corse. Le Rallye de Corte est incontournable et ses retombées économiques pour la ville sont loin d’être négligeables surtout cette année avec une liste des engagés largement supérieure à l’an passé. Nous le soutenons et continuerons de le soutenir » ?
Qui pour succéder à Arnaud Ribiere et Christophe Casanova engagés respectivement sur le rallye moderne et sur le rallye historique ? Difficile d’y répondre tant les prétendants à la gagne sont nombreux. Tout d’abord sur le rallye historique l’armada des BMW M 3 devrait faire le spectacle.
Un spectacle grandiose annoncé
Ici, on enregistre le retour de Marc Valliccioni, déjà vainqueur du rallye moderne de Corte en 1992 sur sa R5 Turbo ! Le double champion de France des rallyes VHC aura donc à cœur d’inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès du Rallye de Corte-centre Corse. La bagarre pour la victoire finale sera donc des plus âpres avec Christophe Casanova, vainqueur des dernières éditions. Mais attention car il faudra compter aussi sur Stofati et Rognoni avec leurs BMW M3. Autant dire que le spectacle s’annonce grandiose dans cette épreuve où la moindre faute pourra coûter très cher. N’oublions pas également Jean-Toussaint Albertini, Daniel Limongi ou encore Silvio Perlino sur leurs Ford Escort
Le plateau est également très relevé dans le rallye moderne où pas moins de huit équipages sont engagés dans le groupe le plus relevé de l’épreuve, à savoir le FCR2 avec les Hyundai, Citroën C3, Skoda Fabia, Polo Volkswagen et les Citroën DS3 d’Arnaud Ribiere, Paul-André Mariani, Jean-Charles Albertini, Marco Papini, Paul de la Foata, François-Xavier Moracchini, Lucas Valliccioni et Antoine Paverani. On se souvient que l’an passé la lutte avait été âpre entre Ribiere, Mariani, Albertini et Moracchini jusque dans la dernière spéciale. Si Ribiere frappait fort d’entrée, il n’était séparé de ses poursuivants que de quelques petites secondes. Et le dimanche la bagarre faisait rage sur les quatre spéciales. Il fallait même un fait de course le dimanche matin qui coûtait la victoire ou la deuxième place à Jean-Charles Albertini. Une petite faute dans la sixième spéciale ponctuée d’une petite touchette à Poggio de Venaco le propulsait à la 3e place alors que seulement 6 secondes le séparaient de Ribiere.
De son côté Mariani, vainqueur en 2023, a fait de mauvais choix dès le samedi. Nul doute que les deux pilotes auront à cœur de se racheter. Et cela promet un superbe spectacle.
Le spectacle sera aussi à la hauteur des enjeux dans les groupes N, FRC4 et FRC5 où l’on surveillera de près les évolutions du cortenais Olivier Luciani sur sa Clio R3 face aux Nanucci, Santini, Coppolani, Goncalves et autres Salicetti ou Leonetti, qui revient sur ce rallye.
Enfin on suivra avec intérêt le mano a mano entre les deux équipages féminins à savoir Myriam Peretti associée à Laura Salini, et Jessica Susini associée à Laura-Pascale Faraut.
Gageons seulement que le beau temps sera au rendez-vous de cette 37e édition du Rallye National de Corte-centre Corse !
Notons enfin que le Studio Photos Grazi Ritratti sera photographe officiel de cette épreuve et que les photos seront disponibles dimanche après-midi lors de la remise des prix.
Liste des engagés
Rallye historique
200. CASANOVA Christophe SAVIGNONI Dominique, BMW M3 AJ E7
201. VALLICCIONI Marc HOCHET Christophe, BMW M3 AJ E7
202. STOFATI Frederic SALINI Daniel, BMW M3 AJ E7
204. ROGNONI Philippe PATRONE Etienne, BMW M3 AJ E7
205. ALBERTINI Jean-Toussaint GROULIER Vincent, Ford Escort MK2 4/5 C5
206. LIMONGI Daniel LEONELLI Nicolas, Ford Escort MK2 4/5 C5
207. PERLINO Silvio GIULIANO Serena, Ford ESCORT RS 1600 2 C5
208. FURLAN Thierry MAZZONCINI Joseph, Ford Sierra RS Cosworth AJ E8
209. DAVID Philippe BASTELICA Marie Ange, Ford Sierra Cosworth AJ E8
210. ROGNONI Daniel DINI Gilbert, Porsche 911 4/5 C8
211. LESOURD Dominique CHOL Sébastien, BMW M3 AJ E7
212. PARSA Kevin HOTTELET Jean-Louis, BMW M3 AJ E7
213. GIGON Stéphane BLANC Sylvie, Subaru Legacy AJ E8
214. FONI Jean-Laurent FRESI Jean Baptiste, BMW 325i CLA 0
215. PASTINELLI Antoine-Marie PADOVANI Theo, BMW 325i AJ E7
216. CESARI Nicolas Dominique MULPAS Renaud, BMW 325I AJ E5
217. PALMERO Jean Paul PASTORINO Mattia, Porsche 911 SC 3 C8
218. ONTANO Agostino ONTANO Lorenzo, Opel Kadett 2 C5
219. PERLINO Tiffaney LIPARI Carmelo, Opel Kadett GTE 2 C5
220. POLETTI Pierre Jean CINQUI Stephanie, Lancia Beta Coupe 1800 4/5 C5
221. NARDI Carli NARDI Jean-Charles Peugeot, 205 GTI AJ E5
222. DE GENTILI Jean Toussaint HENTGES Pierre-Pascal, Renault Super 5 GT Turbo CLA 0
223. GILLET Ludovic XX, Peugeot 205 GTI AJ E5
Rallye Moderne
1. RIBIERE Arnaud BURESI François-Xavier, Hyundai i20 FRC2 R5/Rally2
2. MARIANI Paul-Andre LECULIER Romain, Citroën C3 FRC2 R5/Rally2
3. ALBERTINI Jean-Charles CHIAPPE Patrick, Skoda Fabia Evo FRC2 R5/Rally2
4. MORACCHINI François-Xavier KERN Andrea, Volkswagen Polo FRC2 R5/Rally2
5. PAPINI Marco PADOVANI Rene, Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2
6. DE LA FOATA Paul DE LA FOATA Mickael, Skoda Fabia FRC2 R5/Rally2
7. VALLICCIONI Lucas ANZIANI Julien, Citroën DS3 FRC2 R5/Rally2
8. PAVERANI Antoine X X Citroën, DS3 FRC2 R5/Rally2
9. ROSSI Yannick CORVI Dominique, Porsche 997 GT3 FRGT GT+
10. RAYNAUD Vincent BRAGONI Yann, Lotus 211 FRGT GT10
11. MORETTI Luigi SOAVI Serena, Renault Clio FRC3 Rally3
12. GORDON Jean Pierre GORDON Fabrice, Renault Clio FRallyNat F214
14. CECCALDI Batti X X Renault, Clio S 1600 FRC4 A6K
15. LUCIANI Olivier SIMONPIERI Antoine, Renault Clio R3 FRC4 R3
16. NANNUCCI Pierre-Marc MARCELLI Yvan, Renault Clio R3 FRC4 R3
17. SANTINI Renaud FRANCHI Julien, Peugeot 208 FRC4 Rally4
18. CASABIANCA Antoine CLER Gilles, Peugeot 208 GT Line FRC4 Rally4
19. GONCALVES Anthony GUERRINI Alexandre, Peugeot 208 FRC4 Rally4
20. NEKKAR Lucas ARRII Joris, Peugeot 208 FRC4 Rally4
21. LORENZI Franck SOREDA Fanny, Renault Clio R3 FRC4 R3
22. COPPOLANI Christophe NERI Joseph, Renault Clio R3 FRC4 R3
23. TREVIS Philippe FREYSSENET Laurent, Renault Clio R3 FRC4 R3
24. PAVERANI Quentin GOIA Laurent, Renault Clio R3 FRC4 R3
25. CRENDAL Stéphane PANZANI Marie Antoinette, Renault Clio R3 FRC4 R3
26. BRES Lucas ASSENAT Jean-François, Renault Clio 16 s FRallyNat F214
27. SALICETTI David SALICETTI Matteu, Renault Clio Williams FRallyNat F214
28. MURATI Jean-Marie CRISTELLI Sandra, BMW Compact FRallyNat F214
29. MICAELLI Kevin AGOSTINI Pierre-Antoine, Renault Clio 2 RS FRallyNat F214
30. LEONETTI Dominique THIBOU Roger, Peugeot 205 GTI FRallyNat F214
31. CESARI Eric CESARI François Louis, Peugeot 206 FRallyNat F214
32. GIANI Alexandre PIERI Olivier, Renault Clio 3 RS FRallyNat F214
33. GRACIAN Matthieu BURCHI Maud, Peugeot 206 FRallyNat F214
34. CINQUI Serge CONTUSSI Marie-Laure, Peugeot 205 GTI FRallyNat F214
35. ROBERT Alexandre CHAREYRE Andy, Peugeot 205 FRallyNat F214
36. BARTOLI Jean-François PIETRUCCI Francine, Mitsubishi Evo 4 FRallyNat A8
37. JOLY Jean-Marc DELLA-PINA Marc, Subaru Impreza FRallyNat A8
38. GIGON Kylean ROSSI Hugo, Subaru Impreza Wrx FRallyNat N4
39. BÉNI GIORICO Fabien, Subaru Impreza FRallyNat N4
40. PAMART Pierre Antoine GIAMBERTONE Pierre, Peugeot 208 FRC4 R2
41. VALENTINI Georges MILELLI Ange Marie, Ford FIESTA FRC4 R2
42. MICAELLI Alexandre BENETEAU Léria, Citroën C2 R2 Max FRC4 R2
43. LEMAIRE Thibault BARBONI Philippe, Citroën C2 FRC4 R2
44. GREGORY Ugo AGOSTINI Guillaume, Renault Clio 5 FRC5 Rally5
45. DOMINICI-SALVIANI Anthony X X, Renault Clio FRC5 Rally5
46. FINIDORI Noel DOMINICI-GULLI Carole, Renault Clio RS FRC5 Rally5
47. OLMICCIA Rene MICHELI Alexandre, Renault Clio FRC5 Rally5
48. BALDRICHI Henry CORSI Frederic, Citroën Saxo FRC4 F213
49. STEFANAGGI Antoine FRANCISCI Jean-Paul, Peugeot 106 16 s FRC4 F213
50. VINCI Anthony VINCI Maykol, Peugeot 106 FRC4 F213
51. PROUTEAU Corentin MARCHAIS Chloe, Peugeot 205 FRC4 F213
52. MARIANI Anthony GORGUILO Vanina, Peugeot 206 XS FRC4 A6K
53. GERONIMI Dominique-Noel X X, Peugeot 106 S16 FRC4 A6K
54. CATELLAGGI Jean-François FEIBELMAN Christophe, Peugeot 106 Rallye FRC4 A6K
55. PERETTI Myriam SALINI Laura, Citroën Saxo FRC4 A6
56. BROQUET John TERRONI Cédric, Peugeot 106 16 s FRC4 A6
57. LESAGE Jean Pierre ROULIN Jérôme, Citroën C2 VTS FRC4 A6
58. BAUD Anthony MONARD Ségolène, Citroën Saxo VTS FRC4 A6
59. FERRACCI Baptiste PAOLI Sylvain, Renault Clio Williams FRC4 A7
60. BARTOLI Marc BARTOLI Pierre François, Peugeot 206 FRC4 A7
61. GOMBERT Matthieu ALDANA Marianne, Renault Clio Williams FRC4 A7
62. OLIVIERI Marco-Matteo PIERRON Alexis, Renault Clio 2 RS FRC4 N3
63. FRESI Jonathan BELLON Fabien, Peugeot 106 XSI FRC5 F212
64. GOUIRAND Fabien DENGERMA Florent, Peugeot 106 Rallye FRC5 F212
65. BALTOLU Ange BALTOLU Anaïs, Renault Twingo FRC5 R1
66. NEGRI Michel SCANIGLIA Marie, Peugeot 106 16 s FRC5 N2
67. SODINI Antoine BOULLE Anthony, Peugeot 106 FRC5 N2
68. SUSINI Jessica FARAUT Laura-Pascale, Peugeot 106 FRC5 N2
69. NICOLI Gerard NICOLAI Michael, Citroën AX Sport FRC5 N1
70. FABREGUES Thierry GALTIERI Marie-Flore, Peugeot 205 Junior FRC5 F211
De 8 h à 9 h : N° 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 1 0 - 1 1- 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21 – 22 – 23 – 24 – 25
De 9 h à 10 h : N° 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 - 38 – 39 – 40 – 41 – 42 - 43 – 44 – 45 – 46 -47 — 48 – 49 – 50
De 10 h à 11 h : N° 51- 52 -53 — 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 - 68 – 69 - 70.
HEURES DE CONVOCATION VÉRIFICATIONS TECHNIQUES
De 7 h 15 à 8 h 15 : N° 200 – 201 – 202 – 203 - 204 - 205 - 206 - 207 – 208 - 209 – 210 – 211 - 212 - 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222
De 8 h 15 à 9 h 15 : N° 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 1 0 - 1 1- 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21 – 22 – 23 – 24 – 25
De 9 h 15 à 10 h 15 : N° 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 - 38 – 39 – 40 – 41 – 42 - 43 – 44 – 45 – 46 -47 — 48 – 49 – 50
De 10 h 15 à 11 h 15 : N° 51- 52 -53 — 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 - 68 – 69 – 70
