Automobile - 93 engagés et un plateau exceptionnel pour le 37e rallye de Corte-Centre Corse

Mario Grazi le Lundi 15 Septembre 2025 à 18:08

La 37e édition du Rallye National de Corte-centre Corse aura lieu ce week-end du 20 et 21 septembre. Une édition prestigieuse avec 93 engagés dont 70 sur le moderne et un plateau exceptionnel qui promet de belles bagarres pour la gagne avec pas moins de 8 équipages en R5 rallye 2. Arnaud Ribiere viendra défendre son titre en moderne, tout comme Christophe Casanova sur le Rallye Historique où Marc Valliccioni, Frédéric Stofati et Philippe Rognoni lutteront pour la victoire finale. Cette nouvelle édition a été présentée en grande pompe ce lundi soir !