Corte : "Grazi Ritratti", nouvelle enseigne dédiée à la photo

Passionnée de photographie depuis sa plus tendre enfance, Fabiola Grazi, du haut de ses 20 ans, s’est lancée dans l’aventure depuis une dizaine de jours. Dès l’âge de 5 ans, elle était déjà attirée par le domaine des arts, de la peinture et du dessin en particulier, et réalisait de merveilleux tableaux naïfs sous la houlette de sa maman, Gilda Emmanuelli. Elle participa d’ailleurs à sa première exposition collective à Venaco en 2009, et déjà les participants et les visiteurs avaient décelé en elle un talent en devenir.

Mais, soucieuse du détail, elle s’orienta vers la photo, « de manière à imprimer véritablement ce que je voyais et ressentais devant un paysage, un visage ou une nature morte », explique la jeune photographe. « C’est une activité que je poursuis toutefois à mes moments perdus en créant des toiles abstraites avec beaucoup de couleurs », dit-elle.





Mais c’est véritablement dans la photo que Fabiola Grazi excelle. Son regard exceptionnel, son sens de l’observation, sa sensibilité émeuvent chaque jour celles et ceux qui découvrent ses images sur les réseaux sociaux. Elle a le don de mettre en valeur des situations anodines, les détails d’une ruelle, d’une bâtisse, des quartiers de la ville au point qu’il est difficile, au premier regard, de situer la prise de vue tant elle joue aussi avec la lumière et les éléments. D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre : « Je suis né dans ce quartier, j’y ai passé toute ma vie et je ne l’ai pas reconnu tellement Fabiola l’a embelli avec cette photo ! »







« Je me suis passionnée pour la photo grâce à mon père Mario Grazi. Toute petite j’allais en reportage avec lui. Il m’a enseigné les ficelles du métier et m’a expliqué le fonctionnement d’un appareil photo argentique en me faisant travailler sur la vitesse d’obturation, l’ouverture, la profondeur de champ ou encore la sensibilité. Et puis il m’a acheté mon premier appareil numérique et m’a dit de faire des photos. Débrouille-toi, on verra le cadrage après », explique Fabiola.





« J’ai été surpris par ses premiers clichés », poursuit le papa, notre collaborateur Mario Grazi, « ils dégageaient beaucoup de sensibilité. Ses photos avaient une âme. Par exemple, une simple flaque d’eau devenait une véritable œuvre d’art en reflétant les premiers rayons du soleil, ou un ciel tourmenté. J’ai vite compris que sa voie était toute tracée et avec ma compagne nous avons souhaité lui donner toutes ses chances de faire de sa passion son métier ».





Après une année en Arts Appliqués à l’Université de Corse, Fabiola Grazi vient donc d’ouvrir son studio photos à l’enseigne Grazi Ritratti, situé 4 Rampe Pozza. Elle y propose différents services et tout d’abord la photo d’identité pour la carte, le passeport ou le visa. Fabiola réalise également des prises de vue en studio, ou en extérieur, d’enfants, de familles ou encore des shootings pour des books de futurs acteurs ou futurs mannequins. « Le studio est vaste et me permet d’organiser des séances photos avec différents fonds et accessoires selon le type de clichés souhaité par le client. Grazi Ritratti couvre aussi tous les événements sportifs comme ce fut le cas le 8 octobre dernier avec la course de côté des Agriate, ou encore le rallye de Corte centre Corse. Sans oublier les reportages des moments importants de la vie que ce soit le baptême, la communion, un anniversaire et bien sûr le mariage ».

Le studio Grazi Ritratti s’est également spécialisé dans la photo culinaire en travaillant avec les restaurateurs pour la mise en valeurs de leurs cartes à des fins de publications sur la toile. Photographies de bijoux, de vêtements, de divers objets, comme des animaux de compagnie sont aussi dans les cordes de la jeune photographe.





Contacts : 04.95.55.67.43 ou 07.89.23.58.08.

Mail : graziritratti@orange.fr