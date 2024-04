Hugo Boigeol-Baggioni et Jean-Camille Pietri (KTP MMA Scola Furiani) s'illustrent à Paris

Le KTP MMA Scola de Furiani avait rendez-vous le week-end dernier au Hall Carpentier de Paris où se disputait le Trophée de la MMA League de Paris de la FMMAF (Fédération de MMA Français). La compétition s’est disputée dans 3 zones de combats ( cage 1-2et 3)

Hugo Boigeol-Baggioni dans sa catégorie des -77 avait fort à faire dans une catégorie fournie avec pas moins de 47 combattants répartis sur 3 poules de 16.

Le pensionnaire du KTP MMA Scola Furiani a débuté le Tournoi en 1/8 ème avec un combat dur face à Halajan Kofi ( numero 4 Tapology). Dans ce combat de 3x3 minute, il s’est octroyé une victoire à la décision.

Une heure plus tard , c’est face à Adam Zilio du Club Montagnes Noires; qu’il s’est encore imposé à la décision après une belle bagarre des 2 Athlètes .





Le lendemain en demi-finales, Hugo a, encore, frappé fort. Il a remporté le combat par TKO dans la deuxième reprise, mais après s’être brisé... la main sur un contre dans la première reprise face à Amin Arab Nedjadi un adversaire solide et déterminé. Mais la volonté et le courage d’Hugo ont eu raison de la qualité et de la détermination de l'adversaire battu par arrêt de l’arbitre .

3 combats et 3 victoires pour Hugo qui vont le hisser dans la tête du classement français Tapology et lui permettre d’entrer dans la classe professionnelle.

Handicapé par sa main cassée ( fracture métacarpe nécessitant une intervention chirurgicale) Hugo Boigeol-Baggioni n’a donc pas pu disputer la finale et a terminé 2e de cette MMA LEAGUE avoir emporté 3 combats dans le week-end.





Mais ce n'était pas fini pour le KTP fort de cette belle performance qui présentait son combattant Jean-Camille Pietri en -52 kg pour disputer, lui aussi, une finale face à un combattant des Montagnes noires.

Après 3 reprises acharnées - victoire à la décision - le Trophée du vainqueur de cette MMA League Paris était pour Jean Camille.