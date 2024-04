Football U13 : Le 5e Challenge Patrick Catoire pour le SCB

Dans le tableau Honneur, les demi-finales ont vu la SVARR et la JSB II se qualifier pour la finale en battant respectivement le SFC I (3-0) et le SFC II (2-0). La finale sudiste a été remportée par la relève de Bonifacio, s'imposant sur celle du Valincu sur un score de 1 à 0.



La cérémonie de remise des prix, en présence de Dumé Guidi, Christopher Ibay et Anthony Roncaglia, a marqué la conclusion de haute qualité de ce tournoi sur les falaises. Cette journée a également permis de réunir trois générations de buteurs avec l'emblématique Fanfan Félix du Sporting, Edmond Ibay qui a inscrit 101 buts avec l'ASPV, et son fils Christopher, déjà auteur de 6 buts avec l'ACA en Ligue 2 cette saison.