Rallye Corte-Centre Corse : Casanova et Mariani intouchables

Au départ de l’épreuve spéciale n°7 entre Muracciole et Nuceta, à l’occasion de cette troisième et dernière journée du rallye de Corte centre Corse, le ciel est bas et le vent frais incite à mettre une petite laine. Pour autant, le public est une nouvelle fois venu en masse pour encourager les 50 équipages toujours en lice dans le 4rallye Historique et le 35rallye Moderne.Avec 28 secondes d’avance sur Mancini et 44 sur Pastinelli, Christophe Casanova partait serein d’autant qu’il confortait sa place de leader en s’imposant lors de cette première spéciale de la journée en 8’08’’ soit 14 secondes de mieux que Mancini et 37 que Pastinelli.40 secondes séparaient Mariani de Moracchini et une minute de Jean-Charles Albertini qui, la veille, a connu quelques problèmes moteurs dans l’ES 6. Le suspense restait donc entier pour la gagne au départ ce matin de Muracciole.Mariani prenait un peu plus d’aise à l’arrivée en s’imposant une nouvelle fois. Mais derrière ça poussait fort puisque Jean-Charles Albertini et François-Xavier Moracchini n’étaient qu’à 3 et 9 secondes, prêts à profiter de la moindre erreur du leader. Un leader qui ne s’en laissait pas conter et qui maintenait le rythme dans l’ES 8. En revanche c’est Jean-Toussaint Albertini qui revenait très fort avec son Alpine en prenant la deuxième place. Il faisait même mieux dans l’ES 10 en réalisant le scratch. Malheureusement cela ne suffisait pas pour inquiéter ses adversaires et prétendre à une place sur le podium.« Je découvre la voiture. Elle marche très fort et j’aurais mes repères pour la prochaine fois », soutenait le pilote cortenais sur la ligne d’arrivée. Mariani, Moracchini, Jean-Charles Albertini constituaient donc le podium de cette édition 2023 du rallye de Corte centre-Corse.Dans l’ES 8 Christophe Casanova poursuivait son cavalier seul, même si ses poursuivants tentaient de recoller. Mais à l’arrivée, Mancini et Pastinelli avouaient que « Christophe était intouchable sur ce rallye. On a bien tenté d’aller le chercher, mais cela a été impossible ».Le vainqueur de ce rallye s’est dit « très satisfait du week-end. La bagarre avec Jérôme et Antoine-Marie a été très belle. Maintenant place au Tour de Corse Historique dans trois semaines. Mais là, ce ne sera pas la même chose », a lancé Christophe Casanova.Dans la classe Rallye 4, Ottobrini et Bracci se battaient à coup de secondes et le mano à mano était palpitant. Ottobrini frappait très fort d’entrée en arrachant une superbe 5place au scratch dès le début de matinée et mettant son rival à 25 secondes. Il se donnait ainsi un peu d’air avant les trois dernières épreuves qu’il gérait parfaitement. Ottobrini-Guargale remportaient la classe Rallye 4.Belle bagarre aussi dans le groupe FRC 5 entre Pompei et Carla Gaffayoli, seule pilote féminine du rallye. Sur leur Clio 5 Pompei-Caillat prenaient tous les risques et attaquaient très fort. Ils parvenaient à prendre 26 secondes à Gaffayoli dans l’ES 7 avant de confirmer dans les trois autres spéciales et gagner ainsi une place au général en terminant 10. Belle performance toutefois de l’équipage Gaffayoli-Francisci qui a parfaitement animé ce rallye et se classe 11Ce dimanche encore Anthony Mariani et Jean-François Catellaggi ont offert un spectacle exceptionnel au nombreux public. Ils réalisaient le même temps lors de la première spéciale de la matinée. Catellaggi terminait avec une seconde de mieux dans l’ES 9, tout comme dans l’ES 10. Mais la petite avance de Mariani engrangée la veille lui a donc permis de remporter la classe A6K.Enfin, dans la lutte de la classe A6 la victoire est revenue à Anfriani-Roustand devant Micaelli-Giani avec 17 secondes de mieux.La remise des prix avait lieu dans les jardins de la mairie. Nous y reviendrons demain en image.