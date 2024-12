Benoît Tavenot (SC Bastia) : "on va tous savourer cette victoire"

Benoît Tavenot, entraîneur SCB : «Soulagé, content et fier de mes joueurs»

« Tout d’abord j’ai une pensée pour Jo (Bonavita) qui a appris le décès de son épouse durant le match. Cette victoire, elle est pour Jo et sa famille. En ce qui concerne le match, le tournant a été le penalty. On a eu de la réussite sur celui-ci. Le tournant c’est aussi notre bonne deuxième période, car en 1re on s’est rendu le match compliqué. A la mi-temps j’ai dit aux joueurs de se lâcher, de ne pas subir, de faire preuve de caractère. On est rentré dans la seconde avec d’autres intentions. Cette victoire, les joueurs sont allés la chercher. Je suis soulagé et content pour eux et je ressens de la fierté. Depuis plusieurs semaines, on travaille les coups de pied arrêtés et, ce soir, ça a payé. On va tous savourer : joueurs, staff, public, journalistes. Maintenant, on va se concentrer sur le match de Coupe, car on veut passer ce tour .»





Sylvain Ripoll, entraîneur de Guingamp : «Ce soir, on a manqué de beaucoup de choses."

"Je suis très énervé par cette défaite. On n’a pas produit grand-chose, on s’est fait secouer. On a été défaillants dans bien des domaines. On était devant à la mi-temps et c’était flatteur. Ce soir, on n’a pas été à la hauteur, c’est dommageable. Pour exister, il faudra être à la hauteur. On a été trop fébriles en début de 2e période et, quand le niveau d’engagement s’est élevé, on a flanché».