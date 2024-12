Visite du Pape à Ajaccio. 2200 forces de sécurité supplémentaire « pour que la fête soit belle »

Si le préfet a assuré qu’avec cette mobilisation hors norme les choses sont désormais fin prêtes sur le terrain de la sécurité, il a concédé qu’organiser un tel évènement sur une île en un temps record a relevé du défi. « Il n’a pas été simple de transporter et de loger l’ensemble de ces renforts », a-t-il expliqué à l’heure où la majorité des offres d’hébergements existantes sur Ajaccio à cette époque de l’année sont complètes depuis déjà plusieurs semaines. « Grâce à la mobilisation des compagnies maritimes on est arrivé à trouver des solutions logistiques », a-t-il glissé alors que la Corsica Linea a mis à disposition le Danielle Casanova et le Monte d’Oro, deux de ses navires qui resteront à quai jusqu’à lundi afin d’héberger une partie importante de ces forces de sécurité.



« L’autre question compliquée c’est les matériels dont on dispose », a encore ajouté Jérôme Filippini en dévoilant : « Nous avons besoin de 7km linéaire de barrières pour sécuriser les différentes zones. Il a fallu en faire venir 4,5 km depuis Lyon, Marseille et Bordeaux pour qu’elles puissent permettre de sécuriser l’évènement ».