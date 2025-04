Quarts de finale play-offs. Le GFCA Volley remet les pendules à l’heure

Défait ce vendredi soir au tie-break, à la surprise générale, le GFCA Volley recevait, pour la seconde fois en trois jours, l’équipe de Saint-Quentin. Avec pour ambition de se relancer et d’égaliser à un match partout avant de se déplacer deux fois en terre picarde.

Les Gaziers prenaient d'ailleurs les devants dès le début du set et montraient ainsi l’envie et la détermination nécessaires lors d’un match de play-offs (4-3), (7-4), (14-11). Au fil du set, les Ajacciens creusaient inexorablement l’écart face à une équipe de Saint-Quentin, légèrement remaniée au coup d’envoi (18-11), (20-14). Malgré quelques frayeurs en fin de set, le GFCA Volley remportait le premier set (25-21).



Le GFCA Volley creuse l’écart

Loin cependant de décourager des Picards, toujours très accrocheurs et bien décidés à rester dans la partie (5-5) (10-10 (15-15). Dans le moneytime, les « Rouge et Bleu » donnaient un coup de collier et s’imposaient. Au forceps (25-23). Surfant sur la bonne dynamique, le GFCA Volley repartait sur de bonnes bases dans le 3e set grâce à ses fers de lance, Bala et Lacassie notamment, bien mieux inspirés. (8-4), (12-8) et (18-11). Les Picards baissaient enfin pavillon et les Ajacciens emmagasinaient le plein de confiance pour remporter une victoire finalement convaincante (25 - 16). Une victoire qui leur permet ainsi d'égaliser à une victoire partout dans ce 1/4 de finale des play-offs de Ligue B.

Les Gaziers se déplaceront maintenant deux fois en terre picarde, vendredi et dimanche prochain, avec l’espoir de plier définitivement la rencontre.