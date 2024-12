Ajaccio se prépare à accueillir le pape : circulation difficile, les commerçants restent optimistes

« Bien entendu que c’est compliqué pour tout le monde, mais c’est le Pape qui vient à Ajaccio et tout le monde doit faire les efforts en ce sens ! ». Sonia, gérante d’un magasin de prêt à porter dans le centre-ville d’Ajaccio, résume le sentiment partagé par de nombreux commerçants impactés par les restrictions suite à la venue du pape François dans la cité impériale.



Plus de 100 000 visiteurs attendus à Ajaccio ce dimanche

Depuis mercredi matin, il est en effet interdit de stationner dans de nombreuses rues et notamment sur le Cours Napoléon ainsi que de nombreux parkings donnait un air inédit à la commune. « C’est certain que quand on regarde le cours Napoléon par hasard, cela fait tout drôle. Alors oui forcément, c’est plus calme que d’habitude à la même époque, et surtout que les fêtes de Noël représente une partie non négligeable de notre chiffre d’affaires, mais à situation inédite, dispositif inédit. Depuis mercredi, c’est assez bizarre, car il y a beaucoup plus de passage de piétons, que d’ordinaire, mais ils ne viennent malheureusement pas pour acheter, mais surtout pour aller travailler je pense ».



Malgré cela, la gérante veut rester optimiste à l’approche d’un week-end qui s’annonce festif avec plus de 100 000 visiteurs attendus, rien que pour la journée de dimanche : « Les associations de commerçants et surtout la Ville d’Ajaccio nous ont demandé d’ouvrir dimanche car ils nous ont prévenu qu’il y aurait beaucoup de monde dans le centre-ville, donc nous allons jouer le jeu. On espère rattraper ainsi la perte de revenus de ce quelques jours difficiles ».



Une nouvelle clientèle bloquée en centre-ville

Plus de 100 000 personnes dans les rues d’Ajaccio, cela ne s’était peut-être jamais produit, et la venue du pape François va donner un visage inédit à la cité impériale, rendant les commerçants assez perplexes, mais si certains veulent croire en leur bonne étoile, comme Charly, gérant d’un café-rôtisserie : « J’ai préparé 300 sandwichs, plus de 1500 gobelets pour des boissons à emporter, car je pense que cela va être une journée de folie. Depuis mercredi, je n’ai personnellement pas vu de différence avec les autres jours car la clientèle habituelle est toujours là et il y a même des nouveaux clients qui habitent en centre-ville et qui viennent alors qu’avant ils se dirigeaient plutôt vers les centres commerciaux à l’extérieur. J’ai l’impression que le fait de ne pas pouvoir circuler comme d’habitude, les bloquent un peu dans l’hypercentre et c’est très bien ainsi ! »