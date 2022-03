Un guichet unique pour aider les réfugiés ukrainiens en Haute-Corse

« Notre association arrive en deuxième rideau. Il faut d’abord que ceux qui souhaitent aider, autant que les déplacés ukrainiens, se signalent via une adresse mail spécialement créée par la préfecture de Haute-Corse », précise Pierre Calassa, directeur de l’association ALIS. Cette adresse mail, la voici : accueil-ukraine@haute-corse.gouv.fr ; elle est destinée à recevoir « les signalements des personnes en provenance d’Ukraine pour qu’une assistance puisse leur être apportée mais également toutes les offres d’hébergement et d’accompagnement qu’elles émanent de collectivités, de bailleurs sociaux, d’associations, de personnes morales ou encore de particuliers » selon préfecture de Haute-Corse.Le but est de centraliser toutes les informations sur une seule entrée pour une efficacité optimale. « Ensuite nous nous chargeons de toute l’aide administrative, de leur trouver un logement et de les orienter vers nos partenaires pour des prises en charge psychologiques, une gestion des besoins alimentaires et vestimentaires, une aide éducative et sanitaire », indique Pierre Calassa.