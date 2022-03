Les 12 premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés en Corse

La Corse, terre d’accueil pour les familles ukrainiennes fuyant la guerre. Depuis le début du conflit en Ukraine, six ukrainiennes et leurs six enfants ont foulé leur nouvelle terre d’exil. « Les mères de famille ont entre 35 et 47 ans, l’une d’entre elles est venue avec sa maman âgée d’une soixantaine d’années. Les enfants ont entre 14 mois et 15 ans », indique Nataliya Khobta-Santoni, oncologue ajaccienne, ukrainienne et fondatrice de l’association Solidarité Corse-Ukraine. Pourquoi avoir choisi la Corse ?La plupart ont déjà tissé des liens avec l’île. « Deux d’entre elles sont mariées à des légionnaires de Calvi, une autre a déjà effectué plusieurs saisons dans un camping à Folelli, une autre encore a son compagnon corse à Porto-Vecchio », explique Nataliya Khobta-Santoni. Pourtant, le sentiment de la peur de l’inconnu domine. « J’ai pu discuter avec certaines d’entre elles. Même si elles sont déstabilisées, à peine arrivées elles veulent se rendre utiles », indique l’oncologue ajaccienne.D’autres pourraient arriver dans les jours qui viennent selon Nataliya Khobta-Santoni : « une mère de famille et ses deux enfants de 7 mois et 5 ans et demi arrivent jeudi par avion. Dans la semaine, encore 6 ou 7 personnes devraient venir en Corse ».Les hommes, eux, ne peuvent pas quitter le pays. Beaucoup ont fait le choix des armes. Choix presque imposé par le président Ukrainien Volodymyr Zelensky le 24 février dernier et l’ordre de mobilisation militaire générale. Aucun homme de 18 à 60 ans ne peut quitter le pays.