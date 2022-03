5 000 km vers l'Ukraine : le périple de deux Corses pour aller chercher des réfugiés ukrainiens

Au total, grâce à une cagnotte, l’initiative a reçu près de 3 000 euros de dons. « Et j’ai dû en rendre à certains car nous en avions assez ! », se réjouit François. Il en aura bien besoin pour payer l’essence, les péages, les nuits d’hôtels et les restaurants pour les neuf passagers. « Je compte bien leur offrir le restaurant et l’hôtel. C’est la moindre des choses pour ces gens qui fuient la guerre et qui n’ont pu emporter que le strict nécessaire », indique François. Pour l’aider, les Corses, population, entreprises et service public se sont mobilisés, une fois de plus. « La clinique Maymard nous a offert des couvertures spéciales, la Corsica Linea nous a fait cadeau des billets pour la traversée, le groupe Ferrandi nous a versé une belle somme et les mairies, dont celle de Bastia ont joué un rôle majeur dans l’organisation de la collecte avec la communauté ukrainienne et russe qui travaillent main dans la main », raconte François.



« Tu as des chaînes au cas où il neige ? », demande un ami. Il est 18h et la porte du mini-bus se referme. Hors de question de louper l’embarquement pour cette mission humanitaire née d’une initiative privée qui pourrait bien ne pas être la dernière. Avant de lâcher le frein, François le confie : « si ça se passe bien, je repartirai ».