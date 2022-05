Sacralisation du 5 mai : entre pressions et mépris, un chemin semé d'embûches

Comme chaque année depuis le drame, les proches et les familles des victimes se retrouvent devant la stèle érigée à Furiani en leur mémoire et dans une des églises bastiaises pour un office religieux. Le temps passe et fait son office. « Je me rends compte que nous ne sommes qu’entre nous. Pas un mot des commentateurs pendant les matchs qui se déroulent le 5 mai. J’ai peur que tout ça tombe dans l’oubli », regrette alors Josepha Guidicelli. La jeune femme tente alors de prévenir les instances nationales du sport. Aucune réponse.En février 2011, la date de la finale de la Coupe de France 2012 tombe. Ce sera un 5 mai. Impensable pour le collectif qui remue ciel et terre pour rencontrer les responsables politiques et sportifs nationaux. « La ministre des Sports de l’époque, Chantal Jouanno nous informe avoir pris contact avec la Fédération Française de Football. La date est déplacée », raconte Josepha Guidicelli.Le créneau est libre. Cette fois, c’est la Ligue Professionnelle de Football (LFP) présidée par Frédéric Thiriez qui s’en empare pour fixer la 36e journée de championnat. C’en est trop pour le Collectif du 5 mai 1992. En novembre il lance une pétition pour qu’aucun match de football ne soit joué en France un 5 mai. Elle récolte plus de 40 000 signatures dont celle du futur président de la République François Hollande. Le collectif obtient gain de cause. La 36e journée de championnat est reportée. 2011 marquera un tournant, celui du combat pour la sacralisation du 5 mai.