Adoption de la Loi Castellani - "L'aboutissement d'un combat long et difficile", pour le collectif du 5 mai

Depuis 2011, le collectif a remué ciel et terre pour empêcher que des rencontres de football aient lieu en France le 5 mai.

D’abord, en faisant à de nombreuses reprises cette demande auprès des instances de la ligue de football française… en vain. « On se heurtait à un mur. La considération et le respect sont à revoir »,s’indigne Josepha Giudicelli. Ensuite, en demandant l’appui des hommes politiques insulaires qui se sont immédiatement engagés dans le combat, notamment le député de la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, qui en décembre 2019 a déposé la première proposition de loi en ce sens. « C’était une promesse de campagne que nous nous devions de tenir. Cette loi, est le fruit de beaucoup de travail avec notre groupe Liberté et territoires. Il a fallu convaincre tous les autres groupes de l’Assemblée et ceux du Sénat. Finalement on est arrivé au bout, pour les personnes disparues et ceux qui souffrent toujours », lance Michel Castellani heureux d’avoir pu porter cette loi malgré « les critiques et l’opposition féroce des instances du football français. »



« Un avenir serein et apaisé »



A présent, le collectif du 5 mai va pouvoir continuer à faire vivre la mémoire des disparus à travers des actions de sensibilisations aux valeurs du sport en direction des jeunes. « Ce combat nous prenait beaucoup de temps, à présent nous pouvons percevoir un avenir serein et apaisé », assure Josepha Giudicelli qui a pour projet, pourquoi pas ?, la remise d’un prix à un thésard travaillant sur les problématiques liées au sport.

« Il y a des jours plus importants que d’autres », lance soulagée Josepha Giudicelli. La présidente du collectif « Pas de match le 5 mai », a gagné une longue bataille ce jeudi 14 octobre. ​"Aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du Trophée des Champions n’est jouée à la date du 5 mai. »La victoire se trouve dans cette loi adoptée à main levée par les sénateurs en début d’après-midi. « A présent, c’est inscrit dans le marbre. Après dix ans d’un combat long et difficile pour la mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani on peut dire que nous l’avons gagné », poursuit la présidente emplie d’émotions à la pensée des 19 personnes décédés et des 2 357 blessés en ce jour, sinistre de mai 1992.