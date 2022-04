Furiani : après le drame le temps de la Justice et du symbole

Près de 400 policiers armés supplémentaires sont mobilisés à Bastia, les prévenus sont placés dans des box vitrés et blindés et dans la salle, l’atmosphère est pesante, entre prises de parole des parties et colère du public. Au terme de ce premier procès, l’insatisfaction des différentes parties et les zones d’ombres demeurent. Les avocats de la défense affirment avoir été soumis, de la part du public composé de victimes, à une pression qui les a amenés à s'autocensurer, et donc à ne pas poser certaines questions qui auraient provoqué des remous dans la salle. Selon Francis Zamponi, journaliste de Libération présent au procès en 1995, « les victimes ont ressenti comme indécentes les argumentations juridiques derrière lesquelles se sont retranchés les représentants de l'administration, et ont été indignées par la partie de ping-pong à laquelle se sont livrés les responsables sportifs. Par-dessus tout, elles sont reparties avec l'impression que leur resterait cachée toute une partie du dossier. En particulier, son versant financier, qui alimente abondement les fantasmes et les rumeurs ».



Au terme de ce premier procès, six prévenus sont condamnés à de la prison ferme dont l’ingénieur et constructeur de la tribune Jean-Marie Boimond, directeur technique de l’entreprise Sud-Tribune qui était chargée du chantier, et Michel Lorenzi, l’ancien vice-président du SCB. Tous deux écopent de la plus lourde peine du procès : 24 mois de prison ferme et 30 000 francs d’amende pour homicides, coups et blessures involontaires. Seul Jean-Marie Boimond ne fera pas appel de sa condamnation. Pour le reste, la deuxième manche judiciaire se déroulera quelques mois plus tard lors du procès en appel.