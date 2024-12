Visite du Pape François. Tout ce qu’il faut savoir avant de vous rendre à Ajaccio dimanche

Pour accéder à l’ensemble de ces zones, il n’y aura ni besoin d’invitation ou de décliner son identité. Toutefois des filtrages de sécurité avec contrôle des sacs seront systématiquement opérés par les forces de l’ordre. Il est donc conseillé d’arriver très tôt.Enfin, la ville va également installer des écrans géants pour retransmettre la messe en direct dans de nombreuses zones du centre, notamment sur le cours Grandval.9 000 personnes au Casone et 10 000 sur la « fan zone » de la place Miot ont reçu leur invitation pour participer à la messe après s’être inscrits sur la plateforme www.lepapeencorse.corsica Seules ces quelques milliers de personnes à avoir reçu le précieux sésame – nominatif et non cessible - pourront entrer sur les deux sites entre 11h et 14h, heure à laquelle les portes fermeront définitivement avant le début de la messe prévue à 15h30.Pour la halte au baptistère Saint Jean, seule une poignée de représentants d’associations locales et quelques journalistes seront admis sur place.L’intérieur du Palais des Congrès sera pour sa part uniquement accessible aux participants du colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. C’est aussi là que se trouvera la salle de presse qui accueillera des médias venus du monde entier.Aucun public n’est en outre admis sur la place Foch pour les haltes devant l’hôtel de ville et la Madonnuccia.Seuls quelques invités triés sur le volet et essentiellement issus du clergé local pourront pour leur part pénétrer en la cathédrale Santa Maria Assunta. Sur le parvis, l’accès est également très limité et soumis à une accréditation.Tout au long de la journée, l’évêché fera pour sa part office d’ambassade et son accès sera complètement impossible.Enfin, l’aéroport restera complètement inaccessible tout au long de la journée.