Vescovato : l’Inrap double la surface de son centre de recherches archéologiques

C’est dans les locaux de l’ancienne gendarmerie de Vescovato, aménagés pour l’Inrap depuis 2018, que le directeur général délégué de l’institut, Daniel Guérin, et le maire de la commune, Benoît Bruzi, ont signé, le 10 avril dernier, l’extension officielle du centre de recherches archéologiques. Ce doublement de la surface confirme l’ancrage territorial de l’Institut national de recherches archéologiques préventives en Corse, et accompagne la dynamique croissante de l’activité de terrain sur l’île. « Ce développement répond à une demande grandissante d’interventions archéologiques en Corse », souligne l’Inrap, qui a mené plus de 200 opérations depuis 2015, dont 23 diagnostics et trois fouilles sur les seuls premiers mois de 2024. L’agrandissement permettra notamment d’accueillir les nouvelles recrues : un responsable de recherches archéologiques et une topographe, récemment embauchés en CDI. L’équipe permanente locale compte désormais neuf agents, régulièrement renforcée par des personnels contractuels.



Une base renforcée dans un territoire à fort potentiel archéologique

La signature qui s’est tenue en présence du secrétaire général de l’Inrap, Édouard Thiéblemont, et des représentants de la DRAC Corse "confirme l’ancrage de l’opérateur public sur un territoire à fort potentiel, où les enjeux de préservation et de valorisation du patrimoine sont de plus en plus présents." précise l'INRAP.



L’agrandissement du centre intervient alors que l’Inrap multiplie les initiatives sur l’île. Après avoir été partenaire des premières Journées régionales de l’archéologie en mars à Ajaccio, l’Institut prépare les Journées européennes de l’archéologie, prévues les 13, 14 et 15 juin sur le Grand site des îles Sanguinaires et de la Parata. Trois opérations de terrain ont déjà marqué le début d’année : à Coggia (site néolithique), à Meria (site antique) et à Ajaccio, sur la Tour de la Parata.