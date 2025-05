À Calvi, le festival Green Orizonte explore les chemins d’un tourisme plus durable

​Une ouverture au grand public et un bus bio pas comme les autres

À 17h, les portes du festival se sont ouvertes au grand public sur le site de Calvi. L’optimisme est de mise du côté des organisateurs. « On espère que ça se passera bien et on espère une belle fréquentation. C'est le week-end du 1er mai, il y a déjà des touristes sur place. Contrairement à l'automne, là j’ai envie de dire, les étoiles sont alignées », estime Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l’OT de Calvi.



Parmi les nouveautés, le Bio Bus a marqué les esprits. Lancé par l’Agence Bio pour une tournée nationale, ce camion pédagogique aux allures de l’émission C’est pas sorcier a fait halte pour la première fois en Corse. À bord, animations ludiques, mini-ferme, chiffres clés, produits régionaux… Un dispositif pensé pour reconnecter consommateurs et producteurs bio, comme le rappelle Laure Verdot, directrice de l’Agence : « Manger bio ne coûte pas forcément plus cher, tout dépend où vous l’achetez. En direct à la ferme, c’est souvent moins cher que le conventionnel ».



Un festival ancré dans la durée

Avec des saisons touristiques qui s’allongent, Calvi affirme sa volonté de faire évoluer son modèle. « Green Orizonte s’inscrit dans une politique ambitieuse, mise en place par l’intercommunalité et portée par l’OTI, souligne un élu local. L’OTI, comme l’ancien OTM, s’est toujours inscrit en pionnier. Aujourd’hui, c’est par le développement durable que nous attirons et interrogeons ».



Le festival se poursuit tout au long du week-end, entre rencontres, concerts et expériences immersives.