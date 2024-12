Venue du pape François à Ajaccio : qu’est-ce que le Casone, où sera célébrée la Sainte-Messe ?

Ce dimanche 15 décembre, le pape François célèbrera une messe au Casone. Mais connaissez-vous son histoire ? C’est au début du XVIIIe siècle que commence l’histoire du Casone. À l’époque, les Jésuites, prêtres membres d’un ordre religieux catholique missionnaire fondé par Saint Ignace de Loyola, sont les propriétaires d’un terrain de 21 hectares en plein cœur d’Ajaccio, qui couvre toute la colline jusqu'à la mer. Ils décident de construire, au sommet de ce terrain, un “Casone”, une “grosse maison”.





Après la Révolution et l'arrivée au pouvoir des Bonaparte, le domaine est acheté par Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, en 1797. Quelques années plus tard, il entre dans le patrimoine foncier du cardinal Joseph Fesch, oncle de Napoléon. La ville d’Ajaccio récupère le terrain après que Joseph Fesch l’ait légué en 1839.





Pendant près d'un siècle, le terrain appartient à la ville mais reste vacant. En 1921, à l’occasion du centenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, un projet de réhabilitation du site voit le jour. Il est alors question de la construction d'un monument en son honneur : la pierre de fondation est posée le 4 mai, à la veille de l’anniversaire de sa mort. Ce n’est que 14 ans plus tard, en 1935, que le comité du Monument Napoléon ouvre une souscription publique afin d'ériger sur la place du Casone la statue de Napoléon, fondue, c’est-à-dire faite à partir d’un moule, par Antoine Durenne. La statue est une copie de celle de Charles Émile Seurre, exposée dans la cour d’honneur de l'Hôtel des Invalides à Paris. Le monument est inauguré en 1938. Napoléon Ier y est représenté en habit militaire, tel qu'il était habillé lors de la bataille d'Austerlitz. La statue est au sommet d'une pyramide en granite. Les dates “1769” et “1821” inscrites sur le monument correspondent à la date de naissance et de mort de l'Empereur.





À côté du monument se trouve la grotte du Casone, qui abrite de nombreuses légendes. D’après une légende rapportée par Robert Benson dans Sketches of Corsica en 1825 et Toussaint Nasica dans Mémoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoléon en 1852, Napoléon Bonaparte se serait souvent rendu dans cette grotte pour lire Les vies parallèles de Plutarque. Une histoire peu probable quand on sait que le terrain était à l’époque privé et difficile d’accès, surtout pour un enfant de moins de 10 ans. On sait cependant que Napoléon s’est bien rendu dans cette grotte des années plus tard, en 1799. Il venait de rentrer d’Égypte et était accompagné par Joachim Murat, Jean Lannes ou encore Louis-Alexandre Berthier, tous maréchaux d’Empire pendant le règne de Napoléon. Le lieu est sacralisé en 1869, avant la visite officielle du Prince Impérial, fils de Napoléon III.