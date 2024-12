"Sans la messe, mais avec la foi" : le pèlerinage de quatre sœurs de Bastia à Ajaccio pour rencontrer le Pape

Pour Sylvie, Chantal, Jeanne et Babeth, ce pèlerinage ne se limite pas à un simple événement public. C’est une rencontre avec la foi, loin de l’agitation médiatique. Ce n’est pas la présence physique à la messe qui les définit, mais leur dévouement spirituel et leur foi inébranlable. Dans la sérénité de ce voyage, elles se rapprochent du Saint-Père, non par les lieux, mais par le cœur.