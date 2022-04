30 ans après, l'enfer de Furiani encore dans toutes les mémoires

Il est 20h23. Les joueurs sont au vestiaire pour les ultimes préparations. Sept minutes avant le coup d’envoi. Sur les ondes radio, le journaliste de RCFM Michel Vivarelli, placé au sommet de la tribune Nord s’exclame : « ici le soleil décline et l’ambiance monte ». Ses dernières paroles. Black out complet. La tribune s’effondre vers l’arrière, emportant avec elle, le journaliste et des milliers d’autres personnes. Le fracas métallique arrache la foule à sa passion. L’étonnement, puis l’horreur. Instantanément. La partie haute de la tribune a disparu. À la place, un champ de bataille où s’entremêlent poussière, barres métalliques, corps brisés et ensanglantés.



Les forces de l’ordre, les pompiers, les médecins sont aidés par les supporters et les joueurs pour apporter les premiers secours. Le plan rouge est déclenché. La pelouse est transformée en hôpital de campagne. Les hélicoptères s’y succèdent pour évacuer les blessés. Aux abords du stade, les civils et les secours organisent le transfert des blessés vers l’hôpital de Bastia rapidement saturé. 180 y sont amenés dès les premières minutes. 300 sont évacués par les airs vers Ajaccio, Nice et Marseille. Au total, 2 357 personnes ont été blessées. 19 ont perdu la vie.



C’était il y a 30 ans et aujourd’hui encore, le spectre du drame de Furiani hante encore les travées, autant que l’esprit de ceux qui y étaient, des absents, et, plus tard, des enfants à qui l’on raconte encore l’histoire du drame de Furiani de ce 5 mai 1992. De ce soir de fête devenu le théâtre de l’épouvante.