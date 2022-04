30 ans après la tragédie du 5 mai 92 à Furiani : recueillement, devoir de mémoire, convivialité

« Après le vote de la loi par le Sénat en octobre dernier, visant au gel des matchs de football professionnel le 5 mai, nous avons pu préparer cette commémoration plus sereinement, de manière plus apaisée, une manifestation riche en évènements et en actions » souligne Josepha Guidicelli, présidente du Collectif. Accompagnée des principaux membres de celui-ci et de l'ensemble de ses partenaires (CdC, CAB, Ville de Bastia, SCB, Air Corsica …) elle a décliné le déroulement de l’hommage*.





Vendredi 22 avril

Cette commémoration des 30 ans débutera le vendredi 22 avril avec l’inauguration de l’installation artistique des collégiens du « Vieux Lycée » en mémoire aux victimes. « C’est important que les jeunes s’approprient ce 5 mai » souligne Josepha Guidicelli. Le travail des collégiens se matérialisera par 2 expositions. L’une temporaire avec des fleurs blanches et bleues dans la cour de l’établissement, à la vue des passants. « Il s’agit d’une incitation au recueillement » précise Pierre Rossi, le principal du collège Simon Vinciguerra. « La 2ème expo sera permanente, sur le SCB »





Mardi 3 mai

A 20h30 à l’Espace culturel Charles-Rocchi à Biguglia, projection en avant-première du film réalisé par Corinne Mattei : « 5 mai 92 ». La réalisation de ce court-métrage de 20 minutes a pris 4 ans de préparation. « Il ne s’agit pas en effet de n’importe quelle histoire » déclare C. Mattei. « Il a fallu trouver un équilibre pour rester digne, éviter les accusations ». Ce film tournera ensuite dans toute l’île puis sera en projection au Festival de Cannes le 24 mai, puis au Festival de Monaco.





Mercredi 4 mai

En partenariat avec la Ligue Corse de Football des plateaux jeunes U8 à U10 seront mis en place au Stade Armand-Cesari de 10 à 16 heures. « Tous les ans nous faisons participer nos jeunes à la commémoration » explique Jean-René Morrachini, le président de la LCF. « L’an passé avec le Covid, elle a été assez particulière mais on a pu mettre en place une action avec notre pôle espoir à Ajaccio et le Centre de formation de l’ACA. Cette année à Furiani 300 gamins y participeront à travers de petites confrontations dénuées de compétition. C’est l’occasion de faire passer le message. On leur lira un message, ils en liront eux aussi ».

A 17 heures sera projeté sur les grands écrans du stade, le film de C. Mattei.

A 18 heures, match du souvenir entre l’effectif bastiais de 1992 et une Squadra di u ricordu. « Cette équipe sera un mélange d’anciens joueurs du Sporting et de l’OM » indique Jean Pruneta, journaliste, président de l’UJSF, Union des Journalistes Sportifs Français qui a mis au point cette rencontre avec Jean-Paul Cappuri. « On a été très surpris de l’accueil de ces anciens. Sans réfléchir ils ont tout de suite accepté. Seuls quelques-uns seront absents pour raisons professionnelles ». Au total une trentaine de joueurs** avec sur le banc des entraineurs : Charles Orlanducci, Paul Marchioni, Frédéric Hantz et peut-être l’entraineur de l’époque René Exbrayat, si son état le permet.





Juste avant le match, les enfants de Cervioni interpréteront une chanson qu’ils ont écrite avec Christophe Tittò Limongi. En parallèle à cette manifestation, les enfants de Cervioni, sous la direction de Nathalie Simonetti de la radio Voce Nustrale, présenteront à partir du 5 mai, au village, une exposition sur la transmission du devoir de mémoire.



Jeudi 5 mai

16 heures : Recueillement et dépôts de gerbe à la Stèle à Furiani.

18 heures : Messe en la cathédrale Ste Marie à Bastia.





Vendredi 6 mai

20h30 : Au théâtre de Bastia par la Compagnie Spirale, objet théâtral de 2 heures, mis en scène par Alexandre Oppecini basé sur des témoignages des victimes de Furiani.





Samedi 7 mai

10h30 : Au Centre Culturel Una Volta, conférence « Du traumatisme de Furiani à la mémoire collective d’aujourd’hui » par l’anthropologue, psychiatre et auteur Richard Rechtman et Joseph Agostini, psychologue clinicien, psychanalyste et auteur.





20h30 : Mapping vidéo. Une projection non-stop d’images sur les dates clés de Furiani, de 21h à 24h sur la façade du Colomba sur le Vieux-Port de Bastia.

----

*Toutes les manifestations seront en accès libre, excepté l’objet théâtral du 6 mai au théâtre de Bastia.



** Les équipes en présence

SC Bastia 1992

Valencony – Liotta – Poggi – Burnier – M. Soumah – Maroselli – Triki – Di Fraya – Salou – Faye – Rzepka – Taberner – Vigo – Pinducci – Meschini- O. Anziani – Bartolini – Aiello – Frangini.





Squadra di u ricordu

Olmeta – Massoni – Cervetti – Squaglia – Knayer – Caffarel – Ferri – Testa – Spinelli – Chessa – Gilles – Graziani – Camadini – S. Rossi – Mariini – Periatambée – Amoros – Boli – Cano – De Bono – Casoni – Cissé.





Seront présents mais sans jouer : Bourabaa – Ottaviani – Pastinelli – Mosali.