Furiani, 5 mai 1992 : "Il y a tellement de victimes qu’on ne peut pas toutes les secourir"

« Comme un coup de pied dans une fourmilière »



Au moment où il a appris la chute de la tribune, Daniel Di Giambattista était dans l’hélicoptère de la sécurité civile pour porter secours à un groupe de 20 randonneurs égarés en tenu légère par une température de 4 degrés. « Quand on m’a appelé en me disant que la tribune s’était effondrée, j’ai immédiatement demandé combien il y avait de blessés, on m’a répondu peut-être une centaine voir 150. Alors j’ai fini rapidement l’évacuation et on s’est dirigé vers le stade. Au fur et à mesure les messages se faisaient de plus en plus alarmants, la tribune s’étant effondrée sur toute sa longueur je savais qu’il y avait beaucoup plus de victimes. »



Formé à la médecine de catastrophe, le médecin âgé de 43 ans au moment des faits, s’est récité à lui-même dans l’hélicoptère ce qu’on lui avait enseigné en cours. « Il y a toujours les mêmes phases, celle de la sidération, de l’improvisation puis de l’organisation et ceux qui ont été sidéré reprennent la main dans la phase de reconstruction », détaille l’homme a présent retraité.

Quand il arrive sur place, une demi-heure après l’effondrement, l’hélicoptère ne peut pas se poser. « La pelouse était noire de monde, c’est comme si on avait donné un coup de pied dans une fourmilière. Nous n’avons pas pu nous poser, nous sommes restés en vol stationnaire. Il était impossible de joindre le directeur du Samu, c’était un désordre indescriptible », poursuit-il.

Il prend alors le parti de ne pas soigner les gens mais plutôt d’avertir les autorités locales et d’organiser les transferts faute de moyens adéquats. « J’ai eu la chance d’être arrivé après la catastrophe donc je n’ai pas subi le phénomène de commotion, d’inhibition et cela a joué dans la manière de gérer les secours ».

Sur le terrain, les spectateurs sont massivement mobilisés pour tenir les perfusions, effectuer les gestes de premier secours. « Chacun y a mis du sien, il y a eu une véritable solidarité cela a beaucoup aidé », se souvient le médecin.

A 5 heures du matin, les victimes ne se trouvaient plus sous les décombres. Pendant plusieurs semaines, les pompiers ont continué à prendre en charge des personnes qui étaient rentrées chez elles avec des fractures, qui ne s’en rendaient compte que deux jours plus tard à cause du traumatisme.



Trente ans plus tard



A la veille des commémorations des 30 ans de la catastrophe de Furiani, Jean-Louis Simeoni, Jacky Casanova et Daniel Di Giambattista ont une pensée émue pour leur collègue décédé alors qu’il se trouvait en poste en haut de la tribune. « Furiani, ce n’est pas comme un accident de la route, la mort nous la côtoyons tous les jours, mais là c’était quelque chose de supérieur. La reconstruction a été difficile, on a perdu un des nôtres, il n’y avait pas de cellule psychologique comme maintenant », lance ému Jean-Louis Simeoni, toujours en poste au centre opérationnel du SIS 2B. La reconstruction, Jacky Casanova peut en parler. Au mois de septembre 1995, celui-ci est tombé dans une lourde dépression pour laquelle il a été soigné pendant un an. « Je la voyais tomber toutes les nuits, je voyais des morts toutes les nuits, je me réveillais en sueur. Cela fait seulement une dizaine d’années que j’ai arrêté de faire des cauchemars et j’arrive à en parler depuis peu, c’est ce qui m’a aidé à me reconstruire. »