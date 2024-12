Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Il va falloir s’accrocher mais c’est dur »

Mathieu Chabert (AC Ajaccio)

« Quand au bout de seulement trois minutes on encaisse un but sur corner et on ne respecte pas ce qu’on avait prévu de faire, cela met beaucoup de choses en péril. Après, c’est forcément compliqué de reprendre le fil du match, on a essayé de le faire mais on est une équipe qui doute et on se tire une balle dans le pied en encaissant ce but très tôt dans le match. Dans cette situation, c’est dur de voir des choses positives. Il va falloir regarder le match calmement. Ce but en début de match nous met un gros coup dans la tête. Cela remet en cause tout ce que nous avions prévu de faire. Il faut s’accrocher et serrer les dents mais c’est sur ».



Antonin Bobichon (Joueur du Pau FC)

« C’est toujours mieux de finir avec une victoire avant la trêve, et surtout de passer cette barre des 20 points. On part en vacances avec une victoire. On peut juste regretter de s’être mis en danger en manquant d’efficacité donc nous sommes restés longtemps à la merci d’une égalisation qui peut arriver à tout moment. Heureusement que notre portier nous a fait quelques beaux arrêts. Ce soir, cela passe mais il faudra gagner en efficacité à l’avenir ».