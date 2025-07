Pas de vacances cet été ? Cinq idées d'activités à faire pour ceux qui restent à la maison

Il y a beaucoup d'activités à faire pour s'amuser, en profitant du temps disponible pour faire ce qui, pendant l'année, est presque impossible, parce qu'on est pris par mille engagements, comme une promenade dans les rues désertes du centre-ville, une excursion dans des endroits proches qui n'ont jamais été explorés ou un jeu avec des amis. Voici donc cinq idées pour ceux qui restent en ville l'été pour se détendre et se divertir.







Changer de look et faire du shopping







Quand l’on est seul, c'est là qu'il faut changer de look. Profitez de la coupure estivale avec les amis, le travail, l'école et la famille pour transformer votre apparence en vous coupant les cheveux ou la barbe, ou tout simplement en portant ce que vous n'oseriez jamais porter devant les yeux indiscrets de ceux qui vous connaissent. De plus, grâce aux soldes et aux ventes privés, vous pouvez aller piller les magasins et les vitrines en vous livrant à des achats fous et débridés !







Jouer avec votre smartphone







Pour tous ceux qui restent en ville, un bon allié pour combattre l'ennui est le smartphone. Si les amis sont partis et que vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire d'un simple clic et où que vous soyez, dans le parc ou sur le canapé à la maison. Comment faire ? Sur les sites de jeux en ligne vous pouvez profiter des différents bonus d’été qui vous sont proposés pour tenter votre chance avec des jeux de dice en ligne ou des machines à sous.



Si vous ne pouvez pas vous laisser embrasser par le soleil, laissez la chance vous embrasser.



En bref, il suffit de peu de choses pour se détendre et s'amuser, et ceci en est la preuve.







Pratiquer une activité sportive







Séjourner en ville en été signifie avoir beaucoup de temps pour se concentrer sur soi-même. Une bonne idée pour y parvenir est de se consacrer au sport et de prendre soin de son corps. De la balade à vélo à la baignade en mer ou en piscine, du jogging dans un parc aux cours collectifs de yoga, vous n'avez que l'embarras du choix en matière d'activités de plein air. À la fin de vos exercices, vous pouvez décider de vous rendre dans un centre de bien-être pour vous faire masser et chouchouter pendant des heures. Il n'y a rien de mieux pour recharger ses batteries et se ressourcer avant d’affronter la rentrée.







Organiser des dîners à thème pour voyager avec l'imagination



Il est possible de voyager à l'autre bout du monde depuis le confort de son canapé. C'est très simple : il suffit d'organiser un dîner à thème, de préparer des mets délicats selon les recettes typiques de l'endroit que vous souhaitez visiter et, éventuellement, de mettre de la musique pour l'occasion et contribuer à créer l'atmosphère adéquate. Ceux qui aiment le Japon peuvent s'essayer à la confection de sushis, ceux qui veulent voyager en Espagne peuvent s'essayer à la confection d'une paella, et ceux qui ont un faible pour les États-Unis ne peuvent pas ne pas faire un barbecue à l'image des cow-boys du Texas. Bref, il suffit de faire preuve d'imagination pour rendre son été inoubliable.







Admirer le lever de soleil en ville







Ce qu'il y a de bien avec les vacances en ville, c'est que les rues, les places et tous les endroits où se rassemblent habituellement des foules incontrôlées se vident et que l'on peut profiter de détails sur lesquels on ne pouvait pas s'arrêter auparavant à cause de la routine quotidienne trépidante. On vous conseille de sortir tard dans la nuit jusqu'au petit matin et de manger le croissant le plus parfumé, en évitant les longues files d'attente au comptoir, et d'admirer quelques vues depuis le meilleur point de vue de la ville au moment où le soleil se lève.