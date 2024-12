Rétrospective 2024. Quels événements ont marqué la Corse cette année ?

​Manifestation à Bastia : heurts entre indépendantistes et forces de l’ordre

Le 2 mars, une manifestation organisée pour commémorer l’agression mortelle d’Yvan Colonna a réuni 650 personnes à Bastia. Des heurts ont éclaté entre jeunes encagoulés et forces de l’ordre. Des cocktails Molotov ont été lancés, et les forces de sécurité ont répondu avec des grenades lacrymogènes. Un manifestant a été blessé et hospitalisé



Mossa Palatina, un nouveau parti nationaliste voit le jour

Le 9 mars, à Ajaccio, plus de 400 personnes ont assisté au lancement de Mossa Palatina, un mouvement autonomiste dirigé par Nicolas Battini. Le parti, se positionnant contre le jacobinisme et le wokisme, entend défendre l’identité corse face à ce qu’il qualifie de dérives du nationalisme traditionnel.

