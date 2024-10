Fin du blocage des ports et aéroports corses après un accord

La grève qui immobilisait depuis jeudi après-midi l’ensemble des ports et aéroports de Corse a été levée ce vendredi vers 16 heures. Cette décision fait suite à un accord trouvé entre le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, et la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation de France, Catherine Vautrin, après plusieurs heures de négociations. « Le président Simeoni a trouvé un accord avec la ministre, nous levons tous les blocages », a confirmé Laurent Filippi, représentant du Syndicat des Travailleurs Corses (STC), à la sortie d'une réunion avec les préfets de Corse et de Haute-Corse ainsi que l'intersyndicale STC-CGT-CFE-CGC.



Les deux préfectures ont confirmé cette décision, mettant ainsi fin à une situation qui paralysait les liaisons maritimes et aériennes de l’île. Depuis jeudi, des milliers de passagers se retrouvaient bloqués, incapables de rejoindre ou de quitter la Corse.



Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Gilles Simeoni a salué l'accord obtenu : « Les infrastructures portuaires et aéroportuaires de l’île resteront sous maîtrise publique des institutions corses. Une grande victoire sociale, économique et politique pour le peuple corse ! »





Un accord validé par le gouvernement

Le déblocage a été rendu possible après des discussions avec Catherine Vautrin, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en charge de la Corse, et François Durovray, ministre délégué aux Transports. Dans un communiqué conjoint, les deux ministres ont souligné que « le dialogue conduit sous le précédent gouvernement a permis de faire naître des solutions pour garantir la qualité et la sécurisation juridique des liaisons entre l’île et le continent à tout moment de l'année ».



Ils ont rappelé que des mécanismes légaux, notamment l’article 46 de la loi Pacte, permettront d'assurer une continuité du service public dans le respect des droits des salariés et des infrastructures corses. Parmi les options envisagées figurent la création d’un syndicat mixte ouvert ou un rattachement législatif pour garantir la maîtrise publique des ports et aéroports.

Enfin, les ministres ont précisé que si nécessaire, une prolongation du schéma actuel serait autorisée après le 31 décembre 2024, afin d'assurer une transition fluide vers le nouveau modèle de gestion.