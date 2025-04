Centre de surtri de Monte : le collectif "Piaghja di Golu" bloque l'accès du chantier

Le projet d’usine de traitement des déchets de Monte, en Haute-Corse, porté par le SYVADEC, fait face à une vive opposition. Plusieurs associations environnementales – A Spiriata, U Levante, Le Garde, Zeru Frazu, Zero Waste France – ainsi que six propriétaires et exploitants agricoles voisins, regroupés au sein du tout nouveau Collectif, qui ont annoncé, récemment, le dépôt de deux recours devant le tribunal administratif de Bastia, faisant suite à ceux, déjà, déposés par U Levante et A Spiriata au mois de mars dernier, sont passés à l'action ce vendredi matin.

L'accès au chantier du centre de surtri est en effet bloqué et un barrage filtrant, destiné à porter le message de protestation auprès du plus grand nombre, a été installé au rond-point de Casamozza.



Les opposants à la construction du centre de surtri, soutenus par Corse In Fronte, appelaient encore récemment à un sursaut des autorités : "Nous en appelons à la responsabilité de l’État, principal financeur du projet, et à celle des élus du SYVADEC, pour qu’ils suspendent immédiatement les travaux en attendant une décision sereine du tribunal administratif " soulignaient-ils dans un communiqué.

A l'évidence, leur appel n'a pas été entendu...